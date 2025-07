Attualità Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione e gestione della piscina comunale “Finetti” di via Lago di Varano 23 luglio 2025

Grosseto: L'Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo delle fasi 1 e 2 del project financing per la riqualificazione e gestione della piscina comunale “Finetti” di via Lago di Varano. Si tratta di un passaggio fondamentale che conferma la volontà di dare piena attuazione a un intervento strategico per lo sport cittadino e per la rigenerazione di uno degli impianti sportivi storici di Grosseto. L’utilizzo dello strumento del project financing - modalità innovativa, già adottata in fase di progettazione definitiva e introdotta dall’assessore Rossi nel settore sportivo comunale - consente di superare il mero affidamento in gestione, garantendo investimenti sostenibili, modernizzazione degli impianti e piena efficienza nella gestione, anche attraverso l’attivazione di partnership tra pubblico e privato. Il progetto vincitore è stato presentato dall'associazione temporanea d'imprese Costituenda Olimpic nuoto Napoli_Riesco Srl per una gestione trentennale. Le fasi approvate prevedono interventi strutturali e impiantistici di grande rilevanza, tra cui il rifacimento e la coibentazione della copertura dell’area vasche e spogliatoi, la sostituzione degli infissi, l’installazione di pompe di calore e pannelli solari termici, la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione a Led, l’efficientamento energetico dell’intera struttura e l’installazione di un impianto fotovoltaico. Oltre ai già noti interventi di riqualificazione, nel corso della gestione è prevista anche la realizzazione di una piscina olimpionica da 50 metri lineari e di una nuova vasca esterna. Il costo complessivo dell’operazione ammonta a 3 milioni e 650mila euro. L’intervento rappresenta un modello evoluto e virtuoso di gestione degli impianti sportivi pubblici. L’affidamento in concessione mediante project financing consente infatti di attivare investimenti privati sostenibili, fondati sulla capacità del progetto di generare flussi di cassa idonei a coprire l’investimento iniziale. Questo modello prevede inoltre il trasferimento dei principali rischi economici e gestionali al soggetto privato, in un’ottica di efficienza e sostenibilità. Al contempo, garantisce al Comune una piena tutela degli interessi pubblici, grazie alla costituzione di garanzie solide e a un sistema di controllo trasparente e strutturato. “Con questa approvazione – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – entriamo nella fase esecutiva di un progetto fondamentale per il rilancio dello sport grossetano. Un investimento di portata straordinaria per la nostra città, che garantirà risparmio alla collettività, impianti all’avanguardia e una gestione efficiente e sostenibile”. “Siamo di fronte a un modello di gestione sportiva all’avanguardia – aggiunge l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi – in grado di attrarre risorse private senza gravare sui bilanci pubblici. L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta il coronamento di un percorso iniziato con lungimiranza, che oggi si traduce in opere concrete. Un risultato frutto del lavoro di squadra tra amministrazione, tecnici e soggetto proponente, che porterà benefici tangibili a sportivi, associazioni e cittadini”.

