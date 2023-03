Approvato il progetto di fattibilità della greenway urbana

Grosseto: Approvato dalla Giunta comunale il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della greenway urbana di via De' Barberi, per un importo totale di € 3.650.000,00. Quest'ultimo è frutto di un concorso di progettazione a procedura aperta – supportato dall'Ordine Nazionale e Provinciale degli Architetti – il cui vincitore potrà elaborare la progettazione definitiva ed esecutiva, oltre che a ricevere la nomina di direttore tecnico dei lavori e curare la sicurezza in fase di cantiere. Gli interventi, tra le quattro aree del Pinqua, incrementeranno la qualità dell'abitare e permetteranno di collegare il centro storico cittadino con le aree limitrofe, fino all'argine del fiume Ombrone.



Le tavole progettuali vincitrici, e parte di quelle partecipanti al concorso, saranno presentate pubblicamente, per la prima volta, in una mostra allestita alla Fortezza Medicea dal 21 aprile al 2 maggio.

“Sarà un nuovo corridoio verde capace di collegare alcune zone di Grosseto ad oggi non adeguatamente inserite nel contesto urbano, in ottica di sostenibilità e di città a misura d’uomo - dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi - É la prima volta a Grosseto che l’Amministrazione sta portando a conclusione una procedura di progettazione concorsuale, che vede i vincitori aggiudicarsi il diritto di essere titolari delle future fasi esecutive e realizzative”.