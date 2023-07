Approvato il bilancio di esercizio 2022 di Rama

Grosseto: L'assemblea dei soci di Rama spa si è riunita a Grosseto ed ha approvato il Bilancio d’esercizio del 2022 con un utile netto di 1.795.000 euro, portando il patrimonio netto della società da 5.123.000 euro a 6.918.000 euro.



“Un traguardo su cui, come Amministrazione, abbiamo creduto e lavorato molto – commenta il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – L’ottimo risultato raggiunto è degno di nota ed esempio di buona Amministrazione. Adesso guardiamo al futuro. Un percorso da fare insieme, con collaborazione e coesione, tra azienda, enti locali e utenti. Solo così sarà possibile dare un servizio efficiente, affidabile e puntuale, come reale alternativa al mezzo privato”.

“Il risanamento aziendale e la ritrovata mission, nonostante che la gara unica sul trasporto pubblico regionale abbia portato Rama a perdere fette di mercato importanti, hanno consentito di uscire dalla fase di pesanti perdite accumulate con le precedenti Amministrazioni – dichiara l'assessore alle Società partecipate Onorevole Fabrizio Rossi – La continua collaborazione con l’Amministrazione comunale ha portato buoni frutti e al cda vanno i miei complimenti per il lavoro svolto.”





Oltre al patrimonio, è cresciuta anche la cassa di Rama Spa passando da 1.299.000 euro a 1.564.000 euro. Un segnale estremamente positivo, soprattutto a fronte degli investimenti portati a termine nel 2022 dalla società, supportati con fondi propri, per un totale di un milione di euro.

Il presidente Guido Delmirani esprime grande soddisfazione: “Questo risultato sintetizza il lavoro svolto in questi anni che ha permesso sia di creare un grande valore patrimoniale che di fare un ulteriore passo avanti verso la realizzazione dell’infrastruttura logistica e l’ecosistema digitale, a favore della mobilità leggera e del turismo slow in provincia di Grosseto”.

Con questa rinnovata solidità Rama Spa torna a fare investimenti. Nel 2022, infatti, la società ha acquistato sia la nuova sede davanti alla stazione di Grosseto, in via Trieste, che il terreno situato davanti al centro visite del Parco della Maremma, in via del Bersagliere ad Alberese.

Sono stati, infine, recentemente posizionati due nuove totem con assistente virtuale, installati grazie alla collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura e Consorzio Tutela Morellino di Scansano, e collocati rispettivamente di fronte al Museo di Storia Naturale di Grosseto e davanti alla nuova enoteca del Consorzio Tutela Morellino di Scansano. Presto, sarà installato un terzo totem con assistente virtuale anche in via del Bersagliere ad Alberese.