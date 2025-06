Approvato il bilancio della società Rama: il commento di sindaco e assessore

Approvato questa mattina il bilancio della società Rama. Utili e progetti che aprono a nuove prospettive. Positivo il commento di sindaco e assessore.

Grosseto: “Sono numeri importanti – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – quelli che ci giungono da Rama e dall'approvazione del suo bilancio avvenuta questa mattina. Così come di assoluto rilievo sono le performance realizzate da Tiemme, società partecipata dalla stessa Rama. La buona amministrazione risiede proprio in questi risultati ed è figlia di scelte consapevoli e bene indirizzate. Possiamo vantare – continua il sindaco – realtà di assoluto livello. Penso, tra le altre, a Sistema, Farmacie e, in questo caso, a Rama. Molto significativo anche l’iter di crescita che ha avuto questa società, frutto senza ombra di dubbio del grande impegno e della grande determinazione di chi vi ha lavorato”.

“Con la scelta dell'apertura a un nuovo mercato come quello connesso all'attività di tour operator – commenta l'assessore alle Partecipate, Fabrizio Rossi – Rama dimostra lungimiranza e grande attenzione strategica. Le nostre società partecipate – insiste l'assessore – funzionano proprio per questo, perché vanno a inserirsi con intelligenza all'interno del mercato, senza togliere ad altri attori del tessuto produttivo, bensì integrando con equilibrio l'azione al servizio del cittadino. Rama partitiva da una situazione complessa, debitoria di oltre 11 milioni di euro. L’azione portata avanti ha dato risultati strepitosi giungendo, grazie al lavoro di squadra dei vari Cda che si sono succeduti, alla risoluzione di questa criticità facendo ritornare Rama a essere un’azienda solida, capitalizzata e senza debiti”.