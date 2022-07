Approvato il bilancio 2021 della partecipata Sistema Srl

Grosseto: Approvato il bilancio di esercizio 2021 di Sistema srl. Si chiude con un utile di 39 mila euro. Sebbene il 2021 sia stato un anno di grandi incertezze ed instabilità legate all’emergenza COVID la società del Comune di Grosseto ha presentato al Socio, rappresentato dal Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, un bilancio estremamente positivo, dove spiccano gli incrementi di fatturato dei settori: sosta (+ 20%), gestione impianti pubblicitari (+ 18%), servizi cimiteriali (+16%); una menzione a parte per il campeggio di Principina a mare, di proprietà di Sistema e gestito direttamente dalla Società, che ha fatto registrare il record di presenze, con un fatturato di 1,1 milioni.







I ricavi di tutti i settori aziendali sono tornati in linea con gli anni precedenti al 2020, quando il COVID determinò una forte contrazione di pressoché tutte le entrate della società. Grazie soprattutto ad una gestione oculata dei costi di funzionamento, i conti di Sistema sono tornati sui binari della buona gestione aziendale.

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Alla guida della Società di via Monterosa il sindaco di Grosseto ha confermato Mauro Peruzzi Squarcia ed ha nominato revisore unico Paolo Prisciandaro, noto commercialista grossetano, con esperienza nel settore delle utilities pubbliche.





"È con grande soddisfazione personale e riconoscenza nei confronti del Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che ho accettato l’incarico di un nuovo mandato alla guida di Sistema – dichiara l’Amministratore Unico Mauro Squarcia-. “Si chiude un percorso difficile ma ricco di soddisfazioni che ha visto una importante crescita della società. In questi anni abbiamo investito risorse importanti sul territorio. Abbiamo dotato la Città e le frazioni di un nuovo impianto di pubblica illuminazione costituito da 11.600 nuovi punti luce a LED, con un risparmio sulla bolletta energetica superiore al 50% della spesa storicamente sostenuta dal Comune. A Principina a Mare abbiamo realizzato un impianto di pubblica illuminazione pressoché nuovo e portato la luce nelle maggior parte delle strade della frazione. Abbiamo restituito dignità al Forte San Rocco di Marina di Grosseto, creando un parco intorno al suo perimetro. Sono stati fatti rilevanti investimenti nei cimiteri comunali: ampliati e rinnovati i cimiteri di Istia d’Ombrone e Batignano. Abbiamo restaurato i fregi architettonici delle arcate monumentali del Cimitero di Sterpeto, vero e proprio patrimonio artistico e storico della nostra Città (il nucleo più antico delle arcate cimiteriali è degli anni ’10 del secolo scorso ed è stato progettato dal Porciatti); abbiamo avviato i lavori per la realizzazione del più grande fabbricato mai edificato al cimitero di Sterpeto che ospiterà 1000 loculi e 1000 colombari, con una progettazione raffinata ed austera, esteticamente riconducibile alle vecchie arcate del cimitero. Infine avvieremo a breve i lavori di ampliamento del cimitero di Alberese.





Con il Progetto “Cuore Verde” abbiamo rifatto il look a 13 rotatorie cittadine, grazie al contributo di altrettante aziende che hanno “a Cuore” il verde della nostra Città. Infine abbiamo gestito con grande senso di responsabilità l’emergenza COVID, dando continuità a tutti i nostri servizi, garantendo protezione e sicurezza a tutti gli utenti ed al nostro personale”.

Tutto ciò è stato fatto grazie al contributo di tutta la struttura societaria – continua Squarcia – dal Direttore generale Alberto Paolini, all’ultimo degli assunti in ordine di tempo. Impegno, professionalità e dedizione ci hanno permesso di ottenere questi risultati. Un ringraziamento particolare va ad Antonfrancesco Vivarelli Colonna che ha sostenuto con forza i nosri progetti e le nostre idee. Un “socio” forte e sempre presente, con una presenza costante ma discreta, che ci ha consentito di lavorare con serenità e fiducia.

NUMERI SISTEMA SRL

Sistema è una società in house 100% del Comune di Grosseto. Nasce nel 2014 dalla fusione per incorporazione tra la Grosseto Parcheggi, la San Lorenzo servizi ed Investia (tutte società già di proprietà del Comune di Grosseto), ne eredita i servizi, il personale e le esperienze maturate a partire dai primi anni 2000. Gestisce la maggior parte dei servizi di cantieristica comunale: parcheggi e segnaletica stradale, verde pubblico, pubblica illuminazione, manutenzione degli impianti termici di tutti i fabbricati comunali, servizi cimiteriali (nei sei cimiteri comunali), pubbliche affissioni ed impianti pubblicitari, gestione post operativa della discarica delle Strillaie. Da qualche anno si occupa della stampa, l’imbustamento e la postalizzazione dei principali tributi comunali. Sistema è proprietaria del Teatro Moderno, della sede di Via Monterosa (ex mattatoio) e del Campeggio di Principina a mare che gestisce direttamente dal 2014. Il Direttore generale è Alberto Paolini (già DG della Grosseto Parcheggi srl, dal 2003). Con un fatturato di circa 10 milioni ed una media di 80 dipendenti è una delle principali aziende di Grosseto.