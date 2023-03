Approvato dal CdA della SEAM il Bilancio di esercizio 2022

Il Presidente della Commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera, On. Mauro Rotelli ricevuto presso lo Scalo Civile assieme ai parlamentari Simona Petrucci e Fabrizio Rossi.

Grosseto: Si riunito il 24 pomeriggio, presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione di SEAM per l'approvazione della bozza del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e per dar corso alla convocazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi sospeso la discussione per ricevere l'On. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera dei Deputati che ha visitato lo Scalo civile. Il presidente Rotelli, che era accompagnato dall'On. Fabrizio Rossi e dal Sen. Simona Petrucci, dopo aver visitato i locali dell'aerostazione, si è intrattenuto con i componenti il Consiglio che non hanno mancato di sensibilizzarlo, consegnandogli una dettagliata memoria, sulle aspettative connesse al rilascio della Concessione di gestione ventennale di cui la società è tutt'ora in attesa, ricevendo assicurazioni riguardo al proprio interessamento.





Il Consiglio, ha preso atto con soddisfazione dei saldi di un esercizio che presenta risultati lusinghieri e per certi versi addirittura inaspettati:

• i ricavi riconducibili alla gestione caratteristica sono infatti passati da 914.869 a 1.375.516 euro, con un incremento di circa il 50% su quelli conseguiti nell'esercizio precedente;

• il valore della produzione – compresi i rimborsi Covid e altri proventi minori – ha raggiunto 1.513.892 euro a fronte dei 995.564 realizzati nell'anno precedente;

• i costi della produzione sono stati pari a 1.047.362 euro (871.408 euro quelli sostenuti nell'esercizio precedente), con un incremento contenuto nel 20%;

• il maggior costo del personale (nonostante l'utilizzo di una unità in più per circa otto mesi) è cresciuto solo del 17,43%;

• l'utile di esercizio calcolato a valle delle imposte ha raggiunto i 363.358 euro, a fronte dei 122.975 dell'esercizio precedente con un incremento percentuale che sfiora il 200 per cento (per l'esattezza 195,47%).





Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre constatato il raggiungimento di ulteriori importanti obiettivi:

• in primo luogo il superamento di quel milione di euro di ricavi necessario, in ottemperanza al disposto della legge Madia, al mantenimento della partecipazione pubblica al capitale della società (Regione Toscana, Amministrazione Provinciale, della Camera di Commercio e del Comune di Roccastrada) scongiurando così ogni rischio di dismissione;

• la saturazione dei duemila movimenti oggi autorizzati dallo Stato Maggiore Aeronautica con oltre mille aeromobili (1.005 per l'esattezza) gestiti nel 2022 e, conseguentemente, della richiesta di incremento a duemila e cinquecento già inoltrato allo SMA e ancora all'esame dell'Arma;

• del completo recupero - accompagnato da un consistente incremento - delle quote di traffico gestite nella fase pre-pandemia: una recente indagine di ENAC, nell'attribuire proprio agli aeroporti medi e piccoli il merito di “trainare” la ripresa, ha indicato tra quelli più performanti anche l'aeroporto di Grosseto, con un incremento dei movimenti 2022 vs 2019 che ha sfiorato il 50%.

Alla luce degli importanti risultati conseguiti il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea dei soci, in segno di attenzione verso un corpo sociale – pubblico e privato – che non ha fatto mai mancare il proprio sostegno e quale segno di vitalità di una società decisamente orientata alla crescita, la distribuzione – per la prima volta dalla sua costituzione – di un dividendo che, dopo la ricostituzione della riserva di rivalutazione – utilizzata a copertura delle perdite negli esercizi precedenti – e dopo aver effettuato gli accantonamenti di legge, ha quantificato in complessivi 80 mila euro.

Di conseguenza, questa sarà la proposta che il Consiglio di Amministrazione avanzerà all'Assemblea dei soci che è stata indetta per domenica 30 aprile in prima convocazione e per lunedì 29 maggio alle 11:00 in seconda convocazione.

Nel corso della riunione il Consiglio ha poi deliberato il proprio assenso, così come richiesto dallo Statuto sociale, al trasferimento di una parte delle azioni detenute da Federalberghi della Maremma e del Tirreno alla Delta Aerotaxi di Carlo Panerai, con espressione di gradimento all'ingresso della suddetta società all'interno del corpo sociale.

Nel prendere atto del restyling degli uffici e quindi di una migliore fruibilità di questi, il Consiglio ha esaminato l'ipotesi di una completa ristrutturazione della palazzina con adeguamento anche sul resto dei locali deliberando favorevolmente.