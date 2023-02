Approvati 21 progetti educazione ambientale presentati dal Parco Arcipelago Toscano

157.000,00 euro per le scuole di Elba e Giglio



Isola d'Elba: Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha partecipato a un Bando nazionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed ha ottenuto un finanziamento di 157.00 euro per gli Istituti Comprensivi ricadenti nel territorio di sua competenza. Con il Bando erano stati definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo per la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado site nei Comuni che ricadono nelle Zone Economiche Ambientali (di seguito “ZEA”), nelle Riserve della Biosfera MAB-UNESCO e nei siti dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO per criteri naturali. Il Parco ha ritenuto importante partecipare e ha coinvolto le scuole che hanno velocemente ed efficacemente risposto alla chiamata proponendo 21 progetti che sono stati tutti approvati.

Con decreto n. 511 del 15/12/2022 la Direzione Generale ha provveduto a trasferire al PNAT 157.000,00 € come soggetto referente della ZEA e del sito UNESCO, fondi che verranno distribuiti direttamente alle scuole che hanno partecipato. Nel Consiglio Direttivo del PNAT del 31 gennaio 2023 è stata approvata la bozza dell’atto convenzionale con cui l’Ente potrà trasferire i fondi alle singole scuole che hanno proposto progetti.

“Ottimo risultato- ha detto il Presidente Sammuri- frutto di un efficace lavoro di squadra tra l’Ente Parco e le scuole dell’Elba e del Giglio, che con un margine di tempo veramente ristretto sono riuscite partecipare proponendo ben 21 progetti che sono stati riconosciuti come particolarmente validi e meritevoli del finanziamento. È la prima volta che il Ministero dedica finanziamenti alle scuole all’interno delle Zone Economiche Ambientali dei Parchi Nazionali e nelle Riserve della Biosfera MAB UNESCO, un concreto sostegno al territorio grazie a questi riconoscimenti”.