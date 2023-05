Approvata mozione in vista del nuovo bando per il trasporto marittimo

Isola del Giglio: “Un canale diretto di informazioni tra Regione Toscana e Comune di Isola del Giglio in vista del nuovo bando per il trasporto marittimo e la richiesta inviare al competente Assessorato Regionale e al competente settore della Regione Toscana un documento con suggerimenti e criticità da superare, per tramite di una società di consulenza alla quale verrà affidato il ruolo di reperire le informazioni sul trasporto marittimo delle isole, nei modi e nei tempi indicati dalla Regione stessa, in maniera che legittime aspettative dei cittadini possano essere valutate ed auspicabilmente incorporate nei futuri atti di gara”.



Il Consiglio Comunale di Isola del Giglio ha approvato all’unanimità una mozione, illustrata dai consiglieri Alessandro Brizzi e Luca Mibelli, che intende dare forza al Sindaco e alla Giunta, nella fase di confronto, per giungere al rinnovo del bando sul trasporto pubblico marittimo. Il documento che dà suggerimenti alla Regione sia in ambito di penali da applicare alla società che si aggiudicherà il servizio e di qualità dello stesso e del mezzo utilizzato, pone anche alcuni suggerimenti per risolvere anche alcune criticità, che parte dal fatto che un trasporto pubblico non può basarsi solo sulla logica del ‘guadagno’, ma sul quella del ‘servizio’. Da qui la richiesta di rendere stabile il collegamento da e per l’Isola di Giannutri, la garanzia di avere anche d’inverno un minimo di quattro corse sovvenzionate verso l’Isola del Giglio, la creazione, nei periodi di media ed alta stagione di un trasporto veloce per passeggeri, la creazione di un collegamento tra l’Isola del Giglio e Giannutri, ma anche tariffe agevolate per i mezzi commerciali delle aziende con sede sull’Isola e di valutare delle tariffe differenziate per i ‘non residenti’ a seconda dei periodi, per invogliare i turisti a visitare il Giglio anche fuori dai mesi di massima affluenza.

A queste si uniscono ulteriori proposte e suggerimenti. “Non ci possiamo ricordare dell’Isola del Giglio solo nei periodi di alta stagione – sostengono i consiglieri Alessandro Brizzi e Luca Mibelli - tanto più non possiamo, come avvenuto nel precedente bando, dimenticarci di Giannutri. Crediamo che sia necessario che la Regione apra un confronto con il Comune di Isola del Giglio per migliorare il prossimo bando rispetto al precedente ed evitare quelle criticità che presentava lo scorso e che vanno assolutamente superate”. Un atto che dà maggiore forza al Sindaco quando si siederà al tavolo con la Regione.

“Il Consiglio Comunale dà a me e alla giunta un mandato chiaro e forte – sostiene il primo cittadino Sergio Ortelli - Lo fa fornendo idee e soluzioni che, attraverso l’assemblea, giungono dai cittadini ed alle quali dobbiamo assolutamente dare seguito. Contatterò in tempi rapidi gli uffici regionali preposti per avviare una fase di confronto in vista della nuova gara”.