Approvata la variante urbanistica per il Partenariato Pubblico Privato

Follonica: Approvata in via definitiva la variante urbanistica per il Partenariato Pubblico Privato per la progettazione e realizzazione dei nuovi magazzini comunali, sede della protezione civile e della Cittadella del Carnevale.



«L'operazione Project financing - spiega Giacomo Monni del Gruppo Consigliare PD - mira a realizzare delle opere strategiche per la città, portando investimenti con una ricaduta territoriale andando a salvaguare le finanze dell'ente.

Questo intevento servirà a mettere a terra tre strutture fondamentali come la Cittadella del Carnevale necessaria per far compiere un salto di qualità al nostro carnevale che conta numerosi volontari tra i Rioni, ponendo delle basi solide per aumentare la sicurezza e la logistica dei lavori nei capannoni;

un tema di rispetto verso tutti i Rionali che lavorano in condizioni precarie da settembre fino a marzo per realizzare delle vere e proprie opere d'arte che rendono Follonica un'eccellenza e consentono di sviluppare un turismo di migliaia di persone in un periodo non convenzionale come quello di febbraio.

Il project, però, non si esaurisce con la sola realizzazione della cittadella: ogni volta sembra che passi inosservata, ai politici di centro destra, la realizzazione della nuova sede della Protezione Civile che anch'essa conta molteplici volontari, pronti ad intervenire ad ogni emergenza, tra le altre cose come parco mezzi ed attività risulta essere una delle più attive del panorama Regionale.

Puntare a consolidare e far crescere questa realtà di estrema qualità è sempre stato un punto fermo del Partito Democratico e dall'azione portata avanti dal Gruppo Consiliare anche per i forti cambiamenti climatici che stiamo affrontando questo tessuto deve essere consolidato dotandolo anche della giusta logistica per poter crescere ulteriormente.

Non ultima la realizzazione dei nuovi cantieri comunali in un’area maggiormente periferica e non ad una porta di accesso della città che merita di essere riqualificata, comprendendo inoltre la realizzazione dei nuovi archivi comunali nella nuova struttura.

Sul fronte degli investimenti, forse non è stato compreso, ma il quadro economico dell'operazione ammonta ad un totale di circa 16 milioni di euro (netti) così ripartiti; Magazzini (3.106.000,00 € ) , La Cittadella ( 2.384.000,00 € ) , Fabbricato commerciale (7.410.000,00 €) , altri oneri più viabilità (2.798.117,00 €) ; questo evidenzia le risorse economiche che ricadranno sul territorio portando lavoro ed occupazione sul nostro territorio, l'ente ha l'obbligo come maggior committente territoriale di innescare una crescita ed uno sviluppo economico.

Motivo di ulteriore orgoglio da parte nostra è che tutti gli edifici realizzati saranno efficientanti dal punto di vista energetico con pannelli solari e quindi autonomi, abbattendo i costi che si potrebbero riversare sull'ente e sulle associazioni dando la possibilità di attivare le comunità energetiche producendo e condividendo localmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Non ultimo il risparmio pari a 127 mila euro derivante dall'abbattimento degli affitti dei capannoni del carnevale e degli archivi comunali, risorse che potrebbero essere utilizzate progressivamente per abbattere i costi di realizzazione del nuovo centro di raccolta che verrà realizzato in modo più funzionale presso la zona industriale».