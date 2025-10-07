Approvata la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina: soddisfazione da Scarlino nel Cuore

Scarlino: Il gruppo consiliare Scarlino nel Cuore esprime grande soddisfazione per l’approvazione della mozione, da loro presentata e successivamente emendata su richiesta di alcuni consiglieri di maggioranza, a sostegno del riconoscimento dello Stato di Palestina come libero e indipendente.

«La nostra mozione - si legge nella nota - non vuole essere una mozione “di parte”, ma un momento di unione e condivisione attorno a un tema fondamentale come quello della pacifica convivenza tra i popoli e della condanna della violenza verso le persone innocenti. Proprio per questo, nonostante alcuni consiglieri di maggioranza e assessori, che ringraziamo in particolar modo, avessero espresso il loro voto favorevole alla proposta da noi presentata e i numeri in Consiglio Comunale ci dessero ragione, abbiamo accolto favorevolmente la proposta di emendarla, al fine di evitare inutili divisioni che avvelenano il dibattito politico.

Siamo felici che il Consiglio Comunale di Scarlino abbia scelto di condividere questo importante segnale politico e umano, riconoscendo il valore della pace, del dialogo e del diritto dei popoli all’autodeterminazione, avviando — anche nel nostro piccolo — le nuove generazioni verso la cultura della pace, lontano da sentimenti di odio e discriminazione. In un momento storico in cui i conflitti internazionali dividono e feriscono, riteniamo importante che anche dalle piccole realtà locali partano messaggi di pace e solidarietà, nella speranza che il riconoscimento dello Stato di Palestina come entità libera e sovrana possa contribuire a un futuro di convivenza e giustizia.

Scarlino nel Cuore continuerà a promuovere iniziative che mettano al centro i valori della pace, del rispetto e della cooperazione tra i popoli».



