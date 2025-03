Approvata la graduatoria provvisoria per il commercio itinerante sugli arenili balneari - Stagione 2025

Grosseto: Con determinazione dirigenziale n. 569 del 6/3/2025, pubblicata all'albo online del Comune nello stesso giorno, è stata approvata la graduatoria provvisoria del bando comunale per l'ammissione di n. 6 operatori per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali degli arenili prive di concessione per la vendita di generi alimentari per la stagione 2025 (1/5 - 31/10). https://www.comune.grosseto.it/amministrazione/unita_organizzativa/commercio-su-aree-pubbliche/