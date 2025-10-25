Nicola Polizzi presenta a Livorno il suo nuovo romanzo: "Qualche volta le nuvole sembrano isole"
Approvata all’unanimità la mozione per potenziare le sterilizzazioni dei gatti randagi nella Provincia di Grosseto
Il Consiglio Provinciale di Grosseto ha approvato all’unanimità una mozione finalizzata a richiedere un maggiore impegno economico e operativo per l’incremento delle sterilizzazioni dei gatti randagi presenti sul territorio provinciale.
Grosseto: La mozione è stata presentata dai consiglieri Angelo Pettrone (Nuovo Millennio), Alfieri Pieraccini, Noc. e Amedeo Gabbrielli (Forza Italia – PPE – UDC – Noi Moderati)**, ed ha ottenuto il voto favorevole di tutte le forze politiche, compreso il centrosinistra. L’iniziativa trae origine da una proposta del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Grosseto Giacomo Gori, che ha suggerito il tema al consigliere provinciale Amedeo Gabbrielli, promotore dell’atto. Il documento approvato riconosce la crescente presenza di colonie feline e di gatti randagi nella Provincia di Grosseto, con conseguenze significative in termini di benessere animale, sanità pubblica e tutela ambientale. La sterilizzazione viene individuata come lo strumento più efficace, etico e sostenibile per il controllo delle nascite, la riduzione del randagismo e il miglioramento della qualità di vita delle colonie feline.
Con l’approvazione della mozione, il consiglio Provinciale è stato impegnato a:
1. Farsi portavoce presso la Regione Toscana della necessità di incrementare in modo significativo le risorse economiche dedicate ai piani di sterilizzazione dei gatti randagi e delle colonie feline nel territorio provinciale;
2. Sollecitare la Regione Toscana a individuare nuove forme di finanziamento e a potenziare quelle esistenti, per supportare in maniera più efficace le ASL e i Comuni;
3. Promuovere l’elaborazione di un piano d’azione specifico per il contrasto al randagismo felino nella Provincia di Grosseto, con obiettivi chiari, misurabili e con la previsione di un censimento aggiornato dei gatti randagi;
4. Attivare campagne informative e di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, per diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della sterilizzazione e della corretta gestione degli animali d’affezione.
L’approvazione della mozione rappresenta un segnale concreto di impegno e collaborazione istituzionale, volto a favorire una gestione responsabile del fenomeno del randagismo e a promuovere il benessere animale, la salute pubblica e la convivenza equilibrata tra cittadini e fauna urbana nel territorio della Provincia di Grosseto.