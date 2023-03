“Appalti pubblici. L’Everest delle piccole imprese”: in Cna un’iniziativa

Presente all’evento, promosso dall'associazione grossetana, anche Mauro Rotellini, presidente della commissione Ambiente e infrastrutture della Camera dei deputati



Grosseto: “Appalti pubblici. L’Everest delle piccole imprese” è il titolo dell’iniziativa in programma venerdì 24 marzo alle ore 16, nella sala conferenze di Cna Grosseto, in via Birmania 96. Un’occasione per presentare i dati dell’osservatorio nazionale sulla burocrazia, dedicato al tema degli appalti pubblici, e illustrare, con un apposito focus, il nuovo Codice degli appalti. Un evento che vede la presenza di relatori esperti, rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali e delle principali stazioni appaltanti del territorio.

“Un incontro – spiega Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – pensato per offrire un’utile occasione di confronto ai nostri associati e mettere in evidenza le difficoltà che incontrano le medie e piccole imprese nella partecipazione alle gare di appalto”.

Questo il programma dell’evento: alle 16 saluti di Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto e della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno; a seguire presentazione, a cura di Marco Capozi, responsabile Relazioni istituzionali di Cna nazionale e coordinatore dell’osservatorio burocrazia del IV rapporto dell’osservatorio sulla burocrazia di Cna dal titolo “Appalti pubblici. L’Everest delle piccole imprese”, e intervento di Antonio Chiappini, coordinatore dell’unione Costruzioni di Cna Toscana.

Nella seconda parte dell’incontro è prevista una tavola rotonda, coordinata dall’avvocato Agnese Del Nord, consulente di Cna Grosseto, che vedrà la partecipazione anche dell’onorevole Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente e infrastrutture della Camera dei Deputati, Simone Gheri, direttore Anci Toscana, Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto, Riccardo Ginanneschi, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Grosseto, Antonio Chiappini, Isidoro Fucci, responsabile procurement. legal & compliance di Acquedotto del Fiora, Fabio Zappalorti, direttore del Consorzio di bonifica 6 Toscana sud, e l’avvocato Del Nord.