“Apnea. Costa Concordia 8 vigili del fuoco e l’impresa mai raccontata”. Luca Cari presenta il libro

Grosseto: Sembra ieri, tutti i telegiornali, i giornali, i social, lanciavano la notizia del tragico naufragio della Costa Concordia. Invece era il 13 gennaio del 2012. La nave da crociera che andò a sbattere su alcuni scogli di fronte l'Isola del Giglio, causando un parziale affondamento dello scafo, portò alla tragica morte di 32 persone. La grande maggioranza dei passeggeri riuscì a salvarsi grazie alle ordinarie manovre di salvataggio, mentre una cinquantina di altri ospiti fu evacuata grazie alla generosità e al coraggio di otto pompieri.

Luca Cari sabato 13 gennaio ore 18 presenta il libro “Apnea. Costa Concordia 8 vigili del fuoco e l’impresa mai raccontata” edito Mondadori presso l’hotel Granduca a Grosseto.

Modera l’incontro Mariarita Grieco, vice direttrice del Tg1.

Insieme all’autore, saranno presenti i vigili del fuoco per svelare cosa è veramente successo dentro le viscere della Costa Concordia, una città galleggiante che trasportava oltre 4000 persone fra passeggeri e persone a bordo.

Luca Cari è responsabile della comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Per l’inchiesta “Noi pompieri nel barcone dell’orrore” ha vinto il Premio giornalistico “Giustizia e Verità” Franco Giustolisi 2016. Ha inoltre pubblicato Mai più Concordia (2014), Non sono Dio (2014) e Maledetto Appennino (2017). È subito intervenuto per la tragedia della Concordia e nel 2014 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.





INGRESSO LIBERO consigliata la prenotazione. Info: 056422329 - whatsapp 3923438682 - info@libreriamondadori.grosseto.it