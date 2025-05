Api, sentinelle della biodiversità: una giornata a Legambiente per scoprirle e proteggerle

Rom: Oggi, 20 maggio, si celebra la Giornata Mondiale delle Api, un’occasione per ricordare quanto questi piccoli insetti siano essenziali per la nostra sopravvivenza e per la salute del pianeta. Le api sono tra i più importanti impollinatori del mondo: grazie al loro instancabile lavoro, garantiscono l’equilibrio degli ecosistemi naturali e rendono possibile la produzione di oltre un terzo del cibo che consumiamo ogni giorno.

Eppure, proprio oggi, dobbiamo prendere atto che le api sono in pericolo. L’uso intensivo di pesticidi, i cambiamenti climatici, l’inquinamento e la perdita progressiva di habitat stanno mettendo seriamente a rischio la loro sopravvivenza, con conseguenze potenzialmente drammatiche per l’intero sistema agricolo e naturale.

Per questo, in occasione di questa ricorrenza, Legambiente ha voluto dedicare una giornata speciale alla scoperta di questo straordinario insetto, coinvolgendo le bambine e i bambini della Fattoria dei piccoli, un progetto di educazione in natura promosso dall’associazione PrimaEducare e rivolto alla fascia d’età 3-6 anni.

L’iniziativa si è svolta nel polo di Legambiente dedicato all’agroecologia a Rispescia, in località ENAOLI. Tra il frantoio, il parco e l’apiario, i più piccoli hanno potuto incontrare un’apicoltrice, osservare da vicino gli strumenti del mestiere, partecipare a una caccia botanica alla scoperta dei fiori presenti nell’area e realizzare, con le loro mani, una candela con la cera d’api. Un’attività educativa, sensoriale e creativa per comprendere il valore profondo della relazione con la natura, a partire proprio da uno degli esseri viventi più determinanti per il nostro futuro.

“Giornate come questa sono fondamentali per costruire consapevolezza già nei più piccoli. Le api non sono solo simbolo di biodiversità, ma vere alleate nella lotta per un’agricoltura sostenibile. Proteggerle significa tutelare la nostra salute, il cibo che mangiamo e l’ambiente che ci circonda”, dichiara Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente.

Difendere le api e gli impollinatori selvatici significa difendere la vita. E farlo insieme alle nuove generazioni, proprio oggi, nella giornata a loro dedicata, è il gesto più potente che possiamo compiere per garantire un domani più sano, giusto e sostenibile.