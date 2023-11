Apertura BTO, Giani e Marras: “Strumento importante per indirizzare sviluppo del settore”

Firenze: Un luogo, un laboratorio che individua tendenze, esperienze e conoscenze. Non più soltanto un evento di avanguardia ma uno strumento importante in grado di indirizzare lo sviluppo del settore e indicare agli operatori pratiche da adottare nella propria attività. Si è aperta stamattina alla Stazione Leopolda di Firenze (e durerà fino a domani, 23 novembre) la 15esima edizione di BTO (Buy Tourism Online), quest’anno dedicata all’incontro tra uomo e intelligenza artificiale.



“BTO è diventato un appuntamento di riferimento in Italia sul turismo digitale, l’innovazione e la formazione, rivolto agli operatori della complessa filiera del turismo”, ha detto il presidente Eugenio Giani al momento del taglio del nastro. “E’ un’occasione di confronto sugli ultimi orientamenti del settore, di interazione e scambio di esperienze tra aziende, istituzioni, media e ricercatori di livello internazionale. BTO si pone come esempio anche per le altre regioni. Il turismo, in una situazione delicata sotto vari profili anche per la Toscana, può rappresentare un traino anche per altri settori e BTO proporsi come uno strumento per rafforzare questa propensione.”

“Con cento appuntamenti tecnici - ha proseguito Giani - saranno elaborate strategie di promozione del turismo digitale in quanto Internet ha modificato radicalmente le modalità con cui le persone si approcciano alla scelta delle località e dei viaggi”.

“Se prima BTO poteva considerarsi un evento di avanguardia- ha aggiunto Marras -, oggi è diventato la punta più avanzata della discussione in questo settore; solo per dare un numero: in questa edizione ospitiamo ben 40 delegazioni internazionali. Il mondo che guarda alla Toscana e la Toscana che guarda al mondo. Nel panel dedicato alla nostra regione abbiamo fatto il punto sul 2023 e presentato i piani per il 2024, tra cui: messa a sistema dell’osservatorio turistico regionale, sviluppo di una app dedicata, approvazione delle modifiche al Testo Unico sul turismo elaborate attraverso il confronto con Anci e i territori. Tanti progetti, tante proposte, in un settore in costante evoluzione che ci impone di non fermarci mai”.

“BTO segue da anni la complessa metamorfosi del turismo in ambito digitale - ha dichiarato il presidente della Camera di commercio di Firenze Leonardo Bassilichi -, aiutando le imprese dell’accoglienza a non subire questi cambiamenti, ma a capirne le dinamiche interpretandole a proprio vantaggio. L'intuizione che Regione e Camera di commercio ebbero quindici anni fa si è rivelata giusta; in un momento in cui le tecnologie basate sull'intelligenza artificiale potrebbero definire un ulteriore spartiacque tra le imprese che ne coglieranno i vantaggi e quelle che non riusciranno a farlo, il ruolo degli attori pubblici è assolutamente decisivo come guida e stimolo verso le nuove opportunità che la transizione digitale può offrire”. “Anche quest'anno - ha sottolineato Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio di Firenze - d’intesa con la Regione abbiamo presentato i temi della BTO in diverse città italiane, particolarmente vocate al turismo. Per questo motivo in questi due giorni di lavoro a Firenze abbiamo delegazioni da tutta Italia, oltre che dall'estero. Siamo davvero soddisfatti che il format BTO abbia ormai acquisito una dimensione internazionale".