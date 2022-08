Aperto il Saturnalia Wine Bar

Nel centro di Saturnia il nuovo wine bar di Fattoria La Maliosa per degustare i vini naturali dell’azienda e le specialità del territorio. Un progetto di charity in aiuto ai profughi ucraini ospiti di Fattoria La Maliosa.

Saturnia: Dagli ampi spazi tra vigneti e uliveti di Fattoria La Maliosa al centro di Saturnia. Antonella Manuli, fondatrice dell’azienda agricola maremmana situata tra i comuni di Saturnia, Manciano e Pitigliano, ha da poco inaugurato il Saturnalia Wine Bar, nuovo locale nella centralissima Piazza Vittorio Veneto, punto di incontro della località termale grossetana.

I vini naturali di Fattoria La Maliosa, prodotti secondo il Metodo Corino, si potranno degustare anche in questo locale con tavolini all’aperto, accompagnati da taglieri di salumi e formaggi locali e da alcune specialità tipiche del territorio. Qui si trovano esclusivamente prodotti di realtà artigiane maremmane, a filiera corta e coltivazione sostenibile, dall’Argentario all’Amiata, passando per la valle dell’Albegna. I produttori sono stati selezionati per i loro valori di stagionalità, autenticità e tradizione locale.





La proposta è quella di una cucina agricola, in cui vengono valorizzate la qualità e la stagionalità della materia prime e il forte legame con il territorio che ci ospita.

Ma c’è di più. Il Saturnalia Wine Bar è infatti un progetto temporary di charity, nato con il preciso obiettivo di aiutare le persone ucraine che hanno dovuto lasciare il proprio Paese a causa della guerra. Nel periodo tra giugno e dicembre 2022, infatti, offre concretamente lavoro ad alcune cittadine ucraine. Inoltre parte dell’incasso sarà devoluto al mantenimento in Italia delle famiglie ucraine ospitate da Fattoria La Maliosa.

“Ogni cliente - commenta Antonella Manuli, fondatrice di Fattoria La Maliosa e di Saturnalia Wine Bar – che passerà da noi, oltre a degustare i nostri vini, ci aiuterà a portare avanti questo progetto, che vuole dare un segno concreto di aiuto e di supporto. Il nostro lavoro, da sempre basato sulla sostenibilità e sulla salvaguardia della salubrità del suolo e dell’ambiente, in questo modo diventa, testimone che si può sempre fare un passo oltre”.





Saturnalia Wine Bar è aperto dal martedì al sabato dalle 11.30 alle 22.00, la domenica solo a pranzo, fino alle 16.00. E’ possibile scaricare il menù.

Per prenotazioni: (+39) 3770835263 - saturnalia.lamaliosa@gmail.com