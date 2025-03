Aperto il nuovo ambulatorio infermieristico di Massa Marittima

Nella futura Casa di Comunità di via Risorgimento, come si accede e quali servizi è possibile ottenere

Massa Marittima: Novità nei servizi della sanità pubblica territoriale a Massa Marittima, da alcuni giorni è aperto l'ambulatorio infermieristico della futura Casa della Comunità, nell’immobile ex Inam di via Risorgimento 8.

In questo ambiente sarà possibile ottenere medicazioni e gestione degli accessi vascolari, degli elastomeri; ma anche terapie intramuscolari, sottocutanee ed endovenose; gestione di cateteri vescicali; medicazioni di ferite chirurgiche, traumatiche e lesioni vascolari; bendaggi e rimozione punti sutura.

In questa prima fase l'ambulatorio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Il numero telefonico dell'ambulatorio infermieristico è 0566/909226 con orario per la prenotazione degli appuntamenti dalle 12.00 alle 13.00

«L'ambulatorio infermieristico all'interno della futura Casa di Comunità “spoke” di Massa Marittima rappresenta per noi un'opportunità di crescita e sviluppo professionale nonché di potenziamento della risposta assistenziale, in un'ottica di assistenza territoriale integrata, ai bisogni dei cittadini della comunità della zona montana - dichiara la direttrice del distretto di zona Amiata, Colline Metallifere e Grossetano, Tania Barbi - un ringraziamento a tutto il personale della struttura per il lavoro sinergico di nuova progettazione dei luoghi di cura e dei modelli organizzativi e assistenziali che sta caratterizzando il nostro territorio».