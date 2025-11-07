Visite pediatriche in telemedicina, occasione di confronto internazionale al Misericordia
Aperto il bando per gli eventi invernali delle Pro loco
Reso noto l'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi alle associazioni Pro loco presenti nel territorio comunale per l'anno 2025.
Grosseto: Le relative domande dovranno pervenire, utilizzando esclusivamente il modello preposto e scaricabile al link sottostante, direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Grosseto in piazza Duomo, 1 o tramite Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it entro le 12 del 09/12/2025. Per maggiori informazioni: https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/avviso-2025-per-la-concessione-dei-contributi-alle-pro-loco-del-territorio-comunale-per-le-iniziative-invernali/