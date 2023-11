Grosseto: È aperto il bando alle associazioni del Terzo settore che vogliono valorizzare la città Il comune di Grosseto comunica che è aperto il bando dedicato alle associazioni del Terzo settore che potranno quindi inviare la propria candidatura e avere ulteriori informazioni cliccando sul link sottostante:

https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-gare-turismo/

Si tratta di un piano per valorizzare le aree periferiche e centrali di Grosseto, in particolare, saranno teatro d'iniziative Palazzo Cosimini, piazza San Francesco, piazza Nassiriya e piazza Galeazzi. L’ultimo giorno utile per presentare domanda è il 24 novembre entro le 12.00.