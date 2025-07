Aperto ad Orbetello lo sportello sociale della Croce Rossa Italiana

Lo sportello sociale della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento, è aperto al piano terra della sede di Orbetello, in Via Gioberti, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì mattina, con accesso diretto, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Orbetello: I cittadini possono accedere direttamente oppure previa prenotazione da parte della segreteria tecnica.

La Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento, ringrazia sentitamente per la collaborazione e per quanto viene messo a disposizione in generi e prodotti alimentari da parte di Unicoop, Ipermercato di Orbetello e della Costa d'Argento, e dalla Sezione Soci della Cooperativa Unicoop, sede di Vignale Riotorto.

Si ringraziano inoltre alcuni commercianti di Orbetello che continuano ad aiutare lo sportello sociale della Cri.