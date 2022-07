Aperte le sedute vaccinali anche nella Asl Toscana sud est

Per gli over 60 e fragili over 12

Grosseto: Dopo il decreto ministeriale di ieri che amplia la platea vaccinale, anche la Regione Toscana ha aperto dalle ore 18 la piattaforma per le prenotazioni della quarta dose agli over 60 e per i fragili over 12.

Si tratta per la Asl Toscana sud est di 81.700 persone su Arezzo, 61.500 su Siena e 56.800 su Grosseto. La Asl Toscana sud est è pronta con i propri centri vaccinali per tutti coloro che vogliono completare il ciclo con prenotazione su prenotavaccino.sanità.toscana.it. Sarà sempre possibile vaccinarsi anche presso i medici di famiglia e le farmacie convenzionate. Per assistenza nelle prenotazioni il numero verde è 800 432525, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18.