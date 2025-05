Aperte le iscrizioni per la Colonia estiva di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Anche per l'estate 2025 il Comune di Castiglione della Pescaia organizza il servizio estivo per bambine e bambini dai 3 ai 14 anni. L'obiettivo è quello di offrire alle famiglie un’opportunità educativa e ricreativa durante i mesi estivi con mattinate in spiaggia presso l’area Green Beach, pranzo e attività pomeridiane presso i locali della Scuola Primaria in località Paduline.

Il servizio sarà attivo dal 12 giugno al 12 settembre 2025, dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 16:00 , esclusi i giorni festivi, secondo i turni seguenti:

turno 1 - dal 12 al 30 giugno

turno 2 - dal 1 al 31 luglio

turno 3 - dal 1 al 31 agosto

turno 4 - dal 1 al 12 settembre

Le iscrizioni sono già aperte. Il servizio non sarà attivato qualora non si raggiunga il numero di almeno 10 iscritti per ogni turno. E’ previsto il servizio di trasporto esclusivamente per i residenti nel territorio extra urbano del comune di Castiglione della Pescaia, che verrà attivato su richiesta.

Tutte le informazioni con l'avviso e il modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune e sul portale visitcastiglionedellapescaia.it (https://visitcastiglionedellapescaia.it/colonia-estiva).

Le domande potranno essere trasmesse al Comune di Castiglione della Pescaia a mezzo posta elettronica certificata, in formato pdf, all'indirizzo pec comune.castiglione.pescaia@legalmail.it; a mano all’ufficio protocollo, Strada Prov.le 3 del Padule Km 19, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:30, il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:00.

La graduatoria verrà formata secondo il criterio cronologico di presentazione della domanda.