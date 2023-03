Aperte le iscrizioni per il Summer Camp con l'Us. Grosseto 1912

Grosseto: Iscrizioni aperte all' Us Grosseto 1912 Summer Camp, il campo estivo di calcio a numero chiuso con istruttori qualificati per ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni.

Us Grosseto 1912 non si ferma nemmeno d'estate. Riparte il campo estivo per ragazzi e ragazze in età compresa tra i 6 e i 15 anni. Il camp si svolgerà presso il Centro Sportivo di Roselle e si articolerà in tre settimane con la possibilità di fruire di tutte le settimane oppure a libera scelta della/e settimana/e di preferenza.

Per tutta la durata del camp verranno svolte attività calcistiche con allenamenti basati su contenuti tecnici grazie alla presenza di uno staff di istruttori qualificati.

Le date di programmazione saranno:

dal 3 luglio al 7 luglio

dal 10 luglio al 14 luglio

dal 17 luglio al 21 luglio

Gli orari saranno dalle 9 alle 13 con la possibilità, per chi ne volesse fruire, di pranzare al Centro Sportivo (prenotazione obbligatoria).

A tutti gli iscritti, sarà fornito un kit professionale firmato Us Grosseto 1912 composto da zaino, 2 maglie, 2 pantaloncini, 2 calzettoni, 1 divisa di rappresentanza e gadget.

Per le iscrizioni (a numero chiuso), gli interessati sono invitati a recarsi presso il punto vendita Punto Sport ERREA PRO in viale della Pace 128 a Grosseto.

Per ulteriori informazioni, è possibile contrattare il Coach Stefani al 340 153 2462 e il Coach Ferioli al 333 150 7896.