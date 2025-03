Savona: Aperte le iscrizioni per il 42° Meeting Internazionale Fiat 500 Storiche di Garlenda Turismo, cultura e tanto divertimento, anche grazie al tema di quest'anno: 500 is Fashion. I soci della Sicilia, ospiti d'onore.

Da oggi, sabato 1° marzo 2025, sono aperte le iscrizioni al 42° Meeting Internazionale di Garlenda (SV). Il più grande evento mondiale dedicato alle Fiat 500 storiche (prodotte dal 1957 al 1977) si svolgerà dal 4 al 6 luglio, con consueto prologo nel pomeriggio del 3.

Il tema dell'edizione è “500 Is Fashion”, con riferimento alla moda, altro grande caposaldo del made in Italy, e ai sessant'anni della 500 F. Previsti come di consueto vari spostamenti tra costa ed entroterra, momenti dedicati alla musica, all'enogastronomia, alla cultura, all'educazione stradale, alla solidarietà.

«Sarà un'edizione particolarmente calorosa, allegra e gustosa, grazie alla partecipazione degli ospiti d'onore di quest'anno, i soci siciliani, che giungeranno a Garlenda con oltre 60 equipaggi!» spiega il direttore del Meeting Alessandro Vinotti.

Il Meeting di Garlenda è occasione di festa e vacanza anche per tantissimi stranieri che giungono in Riviera a centinaia per godere dell'atmosfera e condividere la gioia di esplorare i dintorni con la propria Fiat 500, oggetto che rappresenta un fortissimo connubio con l'Italia per gli amanti del Bel Paese.

«Tra i molti stranieri che ci hanno contattato negli scorsi mesi, segnaliamo la partecipazione di oltre una decina di Cinquecentisti del Portogallo che si stanno organizzando con le bisarche per partecipare la prima volta alla festa» continua Vinotti: «Molti affrontano viaggi non da poco per essere presenti, richiamati dalla voglia di condividere una passione e vivere momenti di allegria e spensieratezza: questo deve riempirci di orgoglio e farci riflettere sulle potenzialità del motorismo storico come mezzo per fare sano turismo e permettere agli appassionati di scoprire il territorio in modo alternativo».

La partecipazione alla manifestazione è riservata ai soci del Fiat 500 Club Italia in regola con il tesseramento 2025. Un'occasione in più per rinnovare l'adesione al più importante Club di modello al mondo dedicato alla piccola utilitaria, che dal 1984 rende viva ed attualissima l'iconica vettura che ha motorizzato il Paese. Ma anche per chi desidera iscriversi per la prima volta e provare l'ebbrezza di un evento unico nel suo genere.

Conviene muoversi per tempo anche per prenotare la propria sistemazione alberghiera, in quanto, come sempre, si preannuncia un “tutto esaurito” nelle strutture della zona per i giorni del Meeting.