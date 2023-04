Grosseto: A partire da lunedì 3 aprile, saranno aperte le iscrizioni online per i Nidi d'Infanzia Comunali. Per i nati dal 01/01/2021 al 31/12/2021 e dal 1/01/2022 al 31/08/2022, le famiglie possono presentare domanda entro e non oltre il 30 aprile 2023.

Al contrario, per i bambini nati dal 01/09/2022 al 31/05/2023, le iscrizioni resteranno aperte fino al 3 giugno 2023. I genitori potranno accettare il posto loro assegnato nei tempi utili, per poter poi inoltrare richiesta sul portale della Regione Toscana, dal 22 Maggio al 22 Giugno, per accedere al contributo previsto dal bando "Nidi Gratis".