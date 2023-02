Acquapendente: Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla Francigena Romea Marathon in programma Domenica 4 Giugno.

Organizzata dal Comune di Acquapendente avrà come direttiva principale-trekking i 42 chilometri che uniscono la Città dei Pugnaloni a Civita di Bagnoregio.

Fino a Giovedì 25 Maggio potranno essere prenotate le iscrizioni anche per altri quattro percorsi tematici a corollario per venire incontro alle esigenze di chi è non propriamente allenato per effettuare tutto il percorso: San Lorenzo Nuovo-Bolsena (12.2 km), Acquapendente-Bolsena (24 Km), San Lorenzo Nuovo Civita di Bagnoregio (30 Km), Bolsena Civita di Bagnoregio (18,89 Km).

Patrocinata dall’Associazione Europea delle Vie Francigene, è realizzata in collaborazione con il Gruppo Trekking senese, i Comuni di San Lorenzo Nuovo, Bolsena e Bagnoregio con l’aiuto di diverse associazioni locali.