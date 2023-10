Aperte le iscrizioni al corso per guidare il “muletto” organizzato da Cna Grosseto

Lunedì 16 ottobre la lezione teorica, mentre il 19 ottobre la prova pratica che vale anche come aggiornamento quinquennale per chi è già in possesso della qualifica



Grosseto: Sono aperte le iscrizioni al corso di abilitazione all’uso del carrello con elevatore frontale, noto anche come muletto, organizzato da Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto.

La lezione teorica è fissata per lunedì 16 ottobre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 nella sede di Cna Grosseto in via Birmania 96. La prova pratica, che vale anche come aggiornamento quinquennale per chi è già in possesso della qualifica, è in calendario giovedì 19 ottobre, dalle 9.30, nella sede dell’azienda Nuova Gregori Rettifiche, in via Aurelia nord 177. I partecipanti alla prova pratica dovranno presentarsi con abbigliamento adatto all’uso dei dispositivi di protezione individuale necessari per guidare il mezzo.

Il carrello con elevatore frontale è un mezzo molto usato per la movimentazione di merci ed è quindi utile in diverse tipologie di imprese.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a formazione@cna-gr.it o chiamare il numero 0564 471245