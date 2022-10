Aperte le iscrizioni al corso per diventare soccorritore

Monte Argentario: La Confraternita di Misericordia di Porto S. Stefano è pronta per ampliare il suo parco di soccorritori. Per la verità, ne dispone già di molti ma gli impegni sono sempre in crescita ed il personale non basta mai.



Per questo il Governatore Roberto Cerulli ed i suo collaboratori hanno deciso di far partire un nuovo corso le cui iscrizioni sono già aperte. Il corso gratuito di livello base, a cui possono accedere tutti i cittadini, si articolerà in 8 lezioni per una durata di circa 4 settimane.

Verranno impartite nozioni di primo soccorso e verrà insegnato l'uso del defibrillatore, sia per gli adulti che per i bambini come soccorritori.

Le lezioni, sia teoriche che pratiche saranno tenute, oltre che dai formatori della Misericordia, anche da personale medico e da quello paramedico del 118.

Al termine del corso, ci sarà l'abilitazione a soccorritori di livello base delle Misericordie d'Italia, con possibilità di accesso al livello avanzato.

Un modo di dimostrare la propria generosità, spendendo parte del tempo libero per mettersi a disposizione del prossimo, secondo il spirito che anima la Confraternita.

Il corso inizierà a metà novembre





Per informazione ed iscrizioni, rivolgersi alla segreteria organizzativa sul lungomare dei Navigatori, tel. 0564/810305.