Aperte le iscrizioni al corso di oreficeria della Confcommercio

Domani - martedì 4 ottobre - con un incontro informativo. In vista nuove opportunità occupazionali: “Sopravvissuto alla pandemia, il comparto è tornato a crescere grazie ad una rinnovata passione per i gioielli, specie quelli personalizzati”



Grosseto: Ascom Confcommercio offre una nuova opportunità per partecipare al richiestissimo corso di oreficeria che si svolgerà interamente a Grosseto. Le lezioni inizieranno in autunno.

Come per ogni edizione, il corso sarà a numero chiuso per consentire agli allievi di essere seguiti al meglio nelle fasi di apprendimento delle varie tecniche e nell’utilizzo delle strumentazioni.

Finalizzato a fornire conoscenze teoriche e pratiche del settore, il corso principale è di 150 ore (a cui si potranno aggiungere altri moduli), e la docenza è affidata, come di consueto, ad esperti orafi-gioiellieri.

Il corso è riconosciuto dalla Regione Toscana e le iscrizioni sono aperte presso la Confcommercio Grosseto.

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare ad un incontro di presentazione organizzato per domani (martedì 4 ottobre) alle ore 19.00, nella sede cittadina di via Tevere 17 dove si svolgeranno le lezioni.

Ci sarà Alessandra Merli, vicepresidente Confcommercio Grosseto nonché presidente provinciale del sindacato Federpreziosi, che illustrerà il corso orafi nei dettagli e che risponderà alle domande.

“Sopravvissuto ai lockdown della pandemia e nonostante le crisi geopolitiche - commenta Alessandra Merli - il settore è tornato a crescere e a fare numeri. Le materie prime stanno frenando i margini di guadagno, ma si assiste ad una rinnovata passione per i gioielli, in particolare quelli personalizzati. Il trend vede la rinascita delle linee maschili e soprattutto la ricerca di gioielli unici, pensati per la persona che li indosserà. Dagli studi economici più recenti emerge proprio l’incremento della produzione, sia in termini fisici che di risorse umane. Questo, nella sostanza, significa che si stanno aprendo nuove ed interessanti opportunità occupazionali per orafi e gioiellieri”.

Aggiungono dalla Confcommercio un dettaglio importante: “Per partecipare al corso non sono richiesti particolari requisiti o precedenti esperienze nel campo, basta semplicemente la voglia di imparare le basi di un mestiere creativo ed affascinante!”.





Per ricevere maggiori informazioni sul corso di oreficeria Confcommercio Grosseto o per iscrizioni dirette, oltre a partecipare all’incontro di martedì, si può scrivere una e-mail a formazione@confcommerciogrosseto.it.