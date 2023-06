Aperte le iscrizioni ai corsi per “preposto” e patentino per il “muletto”

Ecco il programma delle attività di Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto, per il mese di giugno



Grosseto: Sono aperte le iscrizioni ai due corsi di formazione promossi da Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto, per il mese di giugno. Si tratta dei percorsi formativi per “preposti”, per il patentino per il “muletto”, il carrello con elevatore frontale. Si tratta di corsi obbligatori di qualifica, fondamentali per operare e utilizzare alcuni mezzi, molti utili nell’attività quotidiana delle imprese. Inoltre, è fissata anche la data per il servizio di taratura degli strumenti FGas, per le imprese associate.

Lunedì 12 giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, è in programma il corso per il “preposto”, figura prevista ai sensi dell’articolo 2 del dlgs, 81/2008, è la figura che controlla sovrintende alle attività dei lavoratori, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro, controlla la corretta esecuzione dei lavori.

Martedì 13 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, nella sede Cna di via Birmania 96, si terrà la lezione teorica per ottenere il patentino del carrello elevatore con conducente a bordo, il cosiddetto “muletto”, mentre la prova pratica, nel cantiere della Nuova Gregori rettifiche, è fissata per giovedì 15 giugno dalle 8.30.

Infine, venerdì 16 giugno è in programma l’appuntamento per la taratura degli strumenti Fgas, fondamentali per gli impianti che usano gas a effetto serra: gli strumenti vanno consegnati nella sede di Cna entro le ore 9.

Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il numero 0564 471245 o inviare un’email a: a.piccioni@cna-gr.it