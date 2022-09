Aperte le iscrizioni ai corsi 2022/2023 dell’Istituto musicale comunale “Giannetti”

L'offerta didattica della scuola diretta da Antonio Di Cristofano e gestita da Fondazione Grosseto Cultura: è possibile iscriversi anche online

Grosseto: Sono aperte (da oggi, lunedì 5 settembre) le iscrizioni ai corsi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” per l’anno scolastico 2022/2023. L’offerta didattica della nuova stagione conferma che la scuola di musica diretta da Antonio Di Cristofano e gestita da Fondazione Grosseto Cultura mantiene il proprio ruolo di punto di riferimento sull'intero territorio per chi voglia intraprendere o perfezionare lo studio di uno strumento musicale, anche per la possibilità offerta dai corsi tenuti in convenzione con l'Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” di Siena. I corsi partiranno l'1 ottobre per concludersi il 15 giugno 2023. Il programma prevede corsi pre-accademici (da 7 anni) e amatoriali (da 18 anni), e – oltre all'insegnamento degli strumenti tradizionali – corsi speciali in musicoterapia (senza limiti di età), propedeutica della musica (da 3 a 6 anni), canto corale (da 7 a 21 anni), dipartimento jazz e moderno (da 18 anni), fenomenologia della musica (senza limiti di età) e altro ancora. L’offerta didattica completa e tutte le informazioni sui corsi e sui docenti sono disponibili sul sito www.istitutomusicalegiannetti.it dove è possibile anche iscriversi e pagare le quote di iscrizione direttamente online.

«Iniziamo questo nuovo anno scolastico con la medesima passione e l’entusiasmo di sempre – dice Antonio Di Cristofano, direttore artistico dell’istituto “Giannetti” – e vogliamo continuare a rappresentare per gli appassionati di qualsiasi età un punto di partenza anche propedeutico nello studio degli strumenti musicali, offrendo un percorso su misura, sia per il neofita e sia per chi volesse perfezionare le proprie abilità. Infatti l’Istituto musicale “Palmiero Giannetti” propone l’insegnamento pre-accademico delle discipline musicali in linea con i programmi dell’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” di Siena, con il quale siamo convenzionati, e consente l’accesso ai conservatori. Offre a giovanissimi e adulti un'opportunità formativa altamente qualificata: aspettiamo tutti nella nostra sede di via Bulgaria per un'altra stagione all'insegna della musica».

Oltre a far riferimento al sito web dell'istituto, per iscriversi ai corsi oppure per avere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sede dell’Istituto, in via Bulgaria 21 a Grosseto (contatti: 0564 453128; info@istitutomusicalegiannetti.it). I giorni e gli orari utili per le iscrizioni sono il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, mentre il martedì dalle 15 alle 18. È previsto il pagamento della tassa di iscrizione, più il versamento delle quote relative per ogni corso: propedeutica, musicoterapia, coro InCantus, laboratori e corsi collettivi, percorso amatoriale, pre-accademico base 1, pre-accademico base 2 e pre-accademico base 3, corsi del dipartimento jazz e moderno e le “lezioni a pacchetto” (sempre individuali, minimo 4 ore). Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata la tassa di iscrizione più la quota di ottobre e novembre, tramite bonifico a favore di Fondazione Grosseto Cultura (IBAN IT81T0885114302000000343468) oppure tramite Bancomat o carta di credito negli uffici di via Bulgaria. Sono previste 4 rate annuali, da versare a cadenza bimestrale anticipata.