Aperte le candidature per il programma "Spighe Verdi"

Castiglione della Pescaia: Anche per l'anno 2024 il Comune di Castiglione della Pescaia ha presentato la propria candidatura al programma "Spighe Verdi", il riconoscimento nazionale conferito da FEE Italia a tutti quei Comuni che intendono valorizzare e investire sul proprio patrimonio rurale.

Per ottenere la certificazione e il marchio Spiga Verde, i Comuni devono seguire un protocollo che risponde a criteri ben precisi in diversi ambiti, dall'acqua all'energia, dai rifiuti all'assetto urbanistico, alla tutela del paesaggio e l'agricoltura. Solo dopo attenta valutazione di tutti questi aspetti l'apposita Commissione FEE Italia rilascerà la certificazione che avrà un anno di validità e che potrà essere mantenuta soltanto rinnovando il percorso di anno in anno. Per il Comune di Castiglione della Pescaia questo è il sesto anno consecutivo di partecipazione alla certificazione "Spighe Verdi". Il Programma Spighe Verdi non è solo un marchio, ma l’espressione concreta di un processo di miglioramento continuo che vede l'agricoltura non solo al centro della produzione di alimenti di qualità, ma anche protagonista di azioni in chiave sostenibile che vanno dalla difesa e conservazione del paesaggio, la tutela della biodiversità, la valorizzazione dei centri storici, lo sviluppo turistico e l'educazione ambientale, grazie alla fattiva collaborazione tra istituzioni, agricoltori e comunità locale. L’amministrazione comunale cerca di tutelare e valorizzare l’agricoltura e l’indotto enogastronomico creato con iniziative sempre più pertinenti e motivanti dei lavoratori del settore, ecco perché ha fortemente voluto e ottenuto di far parte, come comune fondatore, del Distretto Biologico della Maremma, un ambito di eccellenze che porta la nostra terra ad essere sempre più protagonista della ricchezza del territorio. Seguici



