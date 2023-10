Finanza Aperte iscrizioni al corso di qualifica professionale per tecnico della gestione della contabilità 18 ottobre 2023

18 ottobre 2023 267

267 Stampa

Redazione

Possibilità di richiedere voucher regionali.

Grosseto: L'agenzia Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto organizza il corso di qualifica di 676 ore per tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio riconosciuto dalla Regione Toscana. Per affrontare il costo del corso gli interessati potranno richiedere i voucher regionali. Il corso è finalizzato alla formazione di giovani e adulti nella gestione delle contabilità delle imprese, una figura che predispone e assicura il trattamento contabile delle transazioni economiche, patrimoniali e finanziare in base alla normativa vigente e redige il bilancio di esercizio. Opera nell'ambito della contabilità, clienti, fornitori e generale. Il corso ha una durata di 676 ore e si svolgerà nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto, via Monte Rosa 26. Avvio del corso 8 gennaio 2024. Il corso è rivolto a uomini e donne che abbiano compiuto la maggiore età e siano in possesso del titolo di scuola secondaria superiore. Al termine del percorso, previo superamento di un esame finale, verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale riconosciuto dalla Regione Toscana. Info e iscrizioni: Anna Maria Carini 0564 419544 e Giulia Lolini 0564 419675 Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza Aperte iscrizioni al corso di qualifica professionale per tecnico della gestione della contabilità Aperte iscrizioni al corso di qualifica professionale per tecnico della gestione della contabilità 2023-10-18T10:15:00+02:00 241 it Corso di qualifica professionale per tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio riconosciuto dalla Regione Toscana. Aperte le iscrizioni. Possibilità di richiedere voucher regionali. PT1M /media/images/Corso-contabilita.jpg /media/images/thumbs/x600-Corso-contabilita.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 18 Oct 2023 10:15:00 GMT