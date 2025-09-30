Aperitivo letterario alle Clarisse: Patrizio Piccioni presenta “Cuba, mi cubita linda”

Giovedì 2 ottobre il viaggio appassionato dell’autore tra contraddizioni, bellezze e umanità dell’isola caraibica, con la presentazione di Fulvia Perillo.

Grosseto: Giovedì 2 ottobre alle ore 18.30, alla Chiesa dei Bigi del Polo culturale Le Clarisse, torna l’appuntamento con l’Aperitivo letterario, la rassegna organizzata dalla struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni.

Protagonista della serata sarà il libro “Cuba, mi cubita linda” di Patrizio Piccioni, edito da Effigi, presentato da Fulvia Perillo.

Il biglietto d’ingresso costa 3 euro (ridotto a 2 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e include la possibilità di visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare 0564 488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

Il volume nasce da un intenso diario di viaggio che raccoglie le esperienze dell’autore a Cuba, maturate nel corso di sei soggiorni tra il 2022 e il 2025 per un totale di dodici mesi sull’isola. Grazie alla vicinanza con la sua compagna cubana, Piccioni ha potuto osservare da vicino contraddizioni e meraviglie del Paese: l’affabilità e la resilienza del popolo, la bellezza della natura e del mare, l’energia catartica della musica e della danza, ma anche le difficoltà quotidiane, le lunghe attese davanti ai negozi, le contraddizioni politiche e sociali.

Il libro non cerca risposte definitive, ma si propone come un viaggio di scoperta e riflessione: un antidoto ai facili stereotipi che riducono Cuba a semplice simbolo ideologico o a destinazione di turismo superficiale. Con sguardo critico ma partecipe, Piccioni restituisce un ritratto complesso e appassionato, fino a trasformare il suo racconto in un autentico atto d’amore verso l’isola e la sua gente.