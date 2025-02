Aperitivo e vinili: al QB con Mirko Gallara

Grosseto: Una serata all’insegna della musica e della convivialità per rilanciare le attività del bar che condivide gli spazi con la libreria QB in piazza della Palma. Dopo la chiusura di fine dicembre, ora una nuova squadra insieme ai volontari della libreria è pronta a scendere in campo. Si sta cercando in questo periodo di trovare la formula giusta per fare in modo che questo spazio prosegua nella sua funzione di bene comune della città e centro di aggregazione come lo è stato fino alla fine dello scorso anno.

Domani, venerdì 7 febbraio dalle 18.30, tanta musica con Mirko Gallara djset, esperto di musica e cinema che ha dato la sua disponibilità per una serata tutta da scoprire con cocktail, birra alla spina, vini e altro che potrete scoprire durante l’happening.

Lo spazio QB è nato nel 2018 grazie al progetto Pop Up della Regione Toscana per la rivitalizzazione del centro storico cittadino. Con il bar, il laboratorio di ceramica e la libreria ha rappresentato un centro propulsore della città offrendo ogni settimana attività diversificate: da presentazioni di libri a proiezioni, da “Racconta un vinile” ai racconti di viaggio, fino alle serate di aperitivi e musica organizzate direttamente dal bar.

Adesso è il momento di ripartire da dove si era rimasti e quindi ecco questo primo appuntamento con la musica e un aperitivo alla scoperta di quello che potrà essere il nuovo QB.