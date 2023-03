Attualità "Aperitivo di beneficenza" per la popolazione ucraina 16 marzo 2023

Redazione Domenica 19 marzo presso la parrocchia Maria SS. Addolorata

Grosseto: La comunità ucraina chiama a raccolta la Maremma per una nuova iniziativa di solidarietà intitolata «Aperitivo di beneficenza». Si tiene questa domenica 19 marzo nei locali della parrocchia Maria SS. Addolorata, in via papa Giovanni XXIII, 4, sotto lo slogan «L’unione è la nostra forza». L’iniziativa si terrà dalle 16 alle 19, ma già dalle 11 ci sarà la possibilità dell’asporto. «Stiamo preparando per i grossetani i cibi della nostra tradizione – fa sapere il cappellano degli ucraini greco-cattolici, p. Stepan – Con la vostra partecipazione ogni porzione di varenyky corrisponde ad una confezione salvavita di noradrenalina. Con quanto raccolto sarà possibile acquistare medicinali e materiale di prima necessità per le vittime della guerra nel nostro Paese». L’offerta minima consigliata è di 15 euro. Seguici





