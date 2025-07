Cultura Aperitivo al tramonto per festeggiare una nuova nascita tra i cieli di Ansedonia 5 luglio 2025

5 luglio 2025 355

355 Stampa

Redazione

Il Barretto e l’associazione Occhio in Oasi invitano il pubblico a un evento speciale: un aperitivo al tramonto per celebrare un anno straordinario per la coppia di gheppi che nidifica sulle pareti rocciose sovrastanti la Tagliata etrusca di Ansedonia. Ansedonia: Quest’anno, infatti, si è verificata una seconda covata: dopo il successo della prima, con diversi giovani già involati il mese scorso, i genitori hanno dato vita a nuovi piccoli rapaci, visibili in questi giorni mentre fanno capolino — timidamente — dalla fessura scelta come nido. Le prime testoline bianche, coperte da un soffice piumino, sono già affacciate sul mondo. Questo importante successo riproduttivo è reso possibile anche grazie alle ordinanze del Comune di Orbetello, che da alcuni anni limitano l’accesso all’area durante il periodo della nidificazione, consentendo così a questi piccoli rapaci di crescere senza disturbo. L’evento offre l’opportunità di partecipare a una visita guidata lungo la spiaggia, seguita da un’attività di osservazione dei gheppi con strumenti ottici, nel pieno rispetto degli animali e del loro habitat. Un’esperienza educativa, adatta a grandi e piccoli, per avvicinarsi alla natura in modo etico e consapevole, riscoprendo il valore della biodiversità. 📍 Appuntamento lunedì 14 e venerdì 25 luglio alle ore 18:00 presso il parcheggio del Barretto (gratuito per l’occasione). 🕶️ Dopo l’escursione sarà possibile fare il bagno al tramonto e concludere la serata con un brindisi vista mare, gustando un aperitivo (a pagamento) in uno degli angoli più suggestivi del litorale. L’evento è gratuito, l’aperitivo è a pagamento. È possibile fermarsi per una cena frugale, in un’atmosfera rilassata e conviviale.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Aperitivo al tramonto per festeggiare una nuova nascita tra i cieli di Ansedonia Aperitivo al tramonto per festeggiare una nuova nascita tra i cieli di Ansedonia 2025-07-05T12:00:00+02:00 292 it Un brindisi per la Natura PT1M /media/images/Orbetello-Ansedonia-qualita-delle-acque-con-chiazze-di-schiuma-lungo-il-litorale-allo-sbocco-del-canale-della-Tagliata-Etrusca-min-1.jpg /media/images/thumbs/x600-Orbetello-Ansedonia-qualita-delle-acque-con-chiazze-di-schiuma-lungo-il-litorale-allo-sbocco-del-canale-della-Tagliata-Etrusca-min-1.jpg Maremma News Orbetello, Sat, 05 Jul 2025 12:00:00 GMT