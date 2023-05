“Aperitivi letterari”, Cinzia Severi presenta “La prigione della Paura”

Grosseto: Venerdì 12 maggio alle ore 18:30 al Polo culturale Le Clarisse continua la rassegna “Aperitivi letterari” nella Chiesa dei Bigi a Grosseto organizzata dall’associazione “Letteratura e dintorni”. Cinzia Severi presenta “La prigione della Paura” Considerazioni di un’italiana ammalata di Sars- Cov2 di Patrizia Pisino pubblicato dalla casa editrice Porto Seguro di Firenze.







Insieme all’autrice il Duo Fantasie composto da Mónica Jiménez e Jana T. Hildebrand eseguiranno dei brani musicali, entrambe le artiste insegnano al Liceo Musicale di Grosseto e svolgono attività concertistica con varie Orchestre.

Patrizia Pisino di origine salentina dopo la laurea in architettura si trasferisce a Grosseto, esercitando la libera professione, ha insegnato presso il Liceo Artistico e ha lavorato come funzionario architetto presso la Soprintendenza di Siena per la quale ha organizzato diversi convegni in qualità di relatore e pubblicato diversi saggi sull’architettura e il restauro. Da alcuni anni si è dedicata alla scrittura pubblicando le sue raccolte di poesia e i suoi racconti con diverse case editrici, ha partecipato a varie rassegne letterarie ricevendo numerosi premi anche internazionali.

La sua ultima opera “La prigione della paura” nasce dal vissuto quotidiano di questi ultimi anni che hanno sconvolto la vita di tutti, si articola in ordine cronologico da marzo 2020 sino a maggio 2022. il fulcro dell’opera è la descrizione delle sensazioni provate durante la malattia, di quando era in ospedale reparto Covid attaccata al respiratore, della difficile strada da percorrere per guarire, della solidarietà delle persone che le stavano accanto. Parla di speranza e di unione perché tutti possano superare la paura con l’unica cura possibile: l’amore e la conoscenza.

Al termine sarà offerto un aperitivo. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro e include la visita al Museo Collezione Gianfranco Luzzetti.

Il libro è disponibile direttamente mediante sito web della casa editrice Porto Seguro al link www.portoseguroeditore.com, su ordinazione presso tutte le librerie e acquistabile su tutte le piattaforme online.