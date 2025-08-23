Aperifrasca 2025: i sapori poveri ma buoni e belli dell’Amiata tra le vie di Arcidosso

Quattro serate, dal 27 al 30 agosto, per un viaggio del gusto con vino biologico Montecucco DOC e ricette della tradizione

Arcidosso: Dal 27 al 30 agosto, a partire dalle ore 19:30, il centro storico di Arcidosso si trasformerà in un itinerario del gusto con l’Aperifrasca, la cena itinerante a tappe tra le frasche, cuore enogastronomico di Arcidò 2025. Un evento che celebra la cucina povera dell’Amiata, fatta di piatti semplici ma ricchi di sapore e bellezza, e il vino biologico del Consorzio Montecucco DOC, frutto di un territorio unico.

“L’Aperifrasca è il nostro biglietto da visita enogastronomico – afferma Ugo Quattrini, assessore alla cultura e turismo del Comune di Arcidosso –. Offriamo piatti della memoria, ricette nate dall’ingegno delle famiglie contadine, che oggi diventano un’esperienza di gusto e racconto. Il calice di Montecucco DOC che accompagna ogni tappa è il filo rosso che lega le storie dei nostri produttori e l’identità dell’Amiata. Invitiamo tutti a scoprire questa convivialità autentica, che è parte della nostra cultura e del nostro modo di accogliere.”

Con il ticket di € 25, ogni partecipante riceverà calice e portacalice, vino del Distretto Biologico del Montecucco e un menù completo che racconta la storia gastronomica del territorio:

Antipasti

Sapori dell’Amiata

Salumi e insaccati tipici toscani realizzati da produttori locali, formaggi e bruschetta con olio “BONO” Evo di Olivastra seggianese

Primi piatti

Minestra con cicerchie e farro

Polenta al sugo di guanciale di Nero di Maremmana

Secondi piatti

Lingua Salmistrata: lingua di vitello con salsa verde

Francesina: bollito ripassato in padella con cipolla della Selva

Carrè di maiale in salsa all’arancia

Contorno di pisellini con pancetta di nero di Maremmana

Dolce

Zuppa inglese scomposta

Il vino che accompagna il percorso è espressione del Distretto Biologico del Montecucco, una realtà che unisce produttori e aziende impegnate nella valorizzazione della viticoltura biologica e di qualità.

Ogni sera, l’Aperifrasca sarà accompagnata da spettacoli ed eventi:

Mercoledì 27 agosto – Concerto di Eugenio Finardi in Piazza della Riconciliazione (ore 22.00)

– Concerto di Eugenio Finardi in Piazza della Riconciliazione (ore 22.00) Giovedì 28 agosto – Opera lirica Cavalleria Rusticana di P. Mascagni (ore 21.30)

– Opera lirica Cavalleria Rusticana di P. Mascagni (ore 21.30) Venerdì 29 agosto – Processione dell’Incoronata e concerto del soprano Cristina Ferri, a seguire videomapping Laudato si’: origine e musica nelle frasche

– Processione dell’Incoronata e concerto del soprano Cristina Ferri, a seguire videomapping Laudato si’: origine e musica nelle frasche Sabato 30 agosto – Apertura notturna del Castello Aldobrandesco e Time Machine Party (ore 23.00)

Info e biglietti

I ticket sono acquistabili in piazza Garibaldi durante Arcidò .

. Info: locoarcidosso@yahoo.it – Tel. 366 7472612

Aperifrasca è organizzata dal Comune di Arcidosso, in collaborazione con la Pro Loco, i Cantinieri, il CCN Arcidosso in Vetrina e numerose associazioni e produttori locali, con il sostegno di Enel Green Power e del Distretto Biologico del Montecucco.

Una curiosità

Il termine Frasca deriva da un’antica usanza contadina: quando i produttori avevano vino in eccedenza, appendevano una frasca fuori dalla porta di casa. Quel segnale avvisava i passanti che potevano acquistare il vino a un prezzo di favore.



