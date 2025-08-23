Aperifrasca 2025: i sapori poveri ma buoni e belli dell’Amiata tra le vie di Arcidosso

L'Albero dell'Accoglienza illumina Castiglione della Pescaia. Inaugurato il monumento artistico che celebra i 50 anni di ACOT
Quattro serate, dal 27 al 30 agosto, per un viaggio del gusto con vino biologico Montecucco DOC e ricette della tradizione
Arcidosso: Dal 27 al 30 agosto, a partire dalle ore 19:30, il centro storico di Arcidosso si trasformerà in un itinerario del gusto con l’Aperifrasca, la cena itinerante a tappe tra le frasche, cuore enogastronomico di Arcidò 2025. Un evento che celebra la cucina povera dell’Amiata, fatta di piatti semplici ma ricchi di sapore e bellezza, e il vino biologico del Consorzio Montecucco DOC, frutto di un territorio unico.
“L’Aperifrasca è il nostro biglietto da visita enogastronomico – afferma Ugo Quattrini, assessore alla cultura e turismo del Comune di Arcidosso –. Offriamo piatti della memoria, ricette nate dall’ingegno delle famiglie contadine, che oggi diventano un’esperienza di gusto e racconto. Il calice di Montecucco DOC che accompagna ogni tappa è il filo rosso che lega le storie dei nostri produttori e l’identità dell’Amiata. Invitiamo tutti a scoprire questa convivialità autentica, che è parte della nostra cultura e del nostro modo di accogliere.”
Con il ticket di € 25, ogni partecipante riceverà calice e portacalice, vino del Distretto Biologico del Montecucco e un menù completo che racconta la storia gastronomica del territorio:
Antipasti
- Sapori dell’Amiata
- Salumi e insaccati tipici toscani realizzati da produttori locali, formaggi e bruschetta con olio “BONO” Evo di Olivastra seggianese
Primi piatti
- Minestra con cicerchie e farro
- Polenta al sugo di guanciale di Nero di Maremmana
Secondi piatti
- Lingua Salmistrata: lingua di vitello con salsa verde
- Francesina: bollito ripassato in padella con cipolla della Selva
- Carrè di maiale in salsa all’arancia
- Contorno di pisellini con pancetta di nero di Maremmana
Dolce
- Zuppa inglese scomposta
Il vino che accompagna il percorso è espressione del Distretto Biologico del Montecucco, una realtà che unisce produttori e aziende impegnate nella valorizzazione della viticoltura biologica e di qualità.
Ogni sera, l’Aperifrasca sarà accompagnata da spettacoli ed eventi:
- Mercoledì 27 agosto – Concerto di Eugenio Finardi in Piazza della Riconciliazione (ore 22.00)
- Giovedì 28 agosto – Opera lirica Cavalleria Rusticana di P. Mascagni (ore 21.30)
- Venerdì 29 agosto – Processione dell’Incoronata e concerto del soprano Cristina Ferri, a seguire videomapping Laudato si’: origine e musica nelle frasche
- Sabato 30 agosto – Apertura notturna del Castello Aldobrandesco e Time Machine Party (ore 23.00)
Info e biglietti
- I ticket sono acquistabili in piazza Garibaldi durante Arcidò.
- Info: locoarcidosso@yahoo.it – Tel. 366 7472612
Aperifrasca è organizzata dal Comune di Arcidosso, in collaborazione con la Pro Loco, i Cantinieri, il CCN Arcidosso in Vetrina e numerose associazioni e produttori locali, con il sostegno di Enel Green Power e del Distretto Biologico del Montecucco.
Una curiosità
Il termine Frasca deriva da un’antica usanza contadina: quando i produttori avevano vino in eccedenza, appendevano una frasca fuori dalla porta di casa. Quel segnale avvisava i passanti che potevano acquistare il vino a un prezzo di favore.