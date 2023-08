Cronaca Anziano si perde in pineta. Attivate le ricerche 10 agosto 2023

10 agosto 2023 351

351 Stampa

Redazione

AGGIORNAMENTO NEWS ore 18:00 - Iniziate le ricerche aeree tramite l'elicottero Vvf del nucleo di Cecina, in volo sul litorale di Principina a Mare. Marina di Grosseto: Nella giornata di oggi giovedì 10 agosto un'anziano di 83 anni, uscito di casa per la consueta passeggiata mattutina in compagnia del proprio cane, non ha fatto rientro presso la propria abitazione. Il fatto è accaduto nella pineta tra Principina a Mare e Marina nel comune di Grosseto. I familiari, non vedendolo rientrare alle ore 14:40 circa hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti un unzionario dei Vigili del fuoco e una pattuglia del Pca (posto di comando avanzato) per coordinare le ricerche. Anche i Carabinieri di Grosseto sono sul posto. Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Anziano si perde in pineta. Attivate le ricerche Anziano si perde in pineta. Attivate le ricerche 2023-08-10T17:12:00+02:00 138 it Anziano si perde in pineta. Attivate le ricerche a Marina di Grosseto PT1M /media/images/elicottero-vvf-gr-2023.jpg /media/images/elicottero-vvf-gr-2023.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 10 Aug 2023 17:12:00 GMT