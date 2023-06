Cronaca Anziana donna trovata morta in casa. Indaga la Procura 8 giugno 2023

Redazione AGGIORNAMENTO NEWS (ANSA): Accertamenti di procura e carabinieri a Grosseto per una donna di 76 anni trovata morta in una villa a Istia d'Ombrone. Gli investigatori indagano per omicidio. Il sostituto procuratore Giampaolo Melchionna ha detto che si tratta di un caso di "morte violenta". Secondo le prime informazioni l'allarme è scattato intorno alle 9.30. La donna viveva insieme alla figlia, che è stata ricoverata in ospedale in stato di choc. Il cadavere della donna, secondo quanto si apprende, è stato trovato accanto ad un armadio. Da un primo esame medico legale il corpo della vittima presentava tagli, ecchimosi e tumefazioni di vario tipo; in base a questi primi riscontri, procura e carabinieri ipotizzano che la donna potrebbe essere stata vittima di un pestaggio. ---------------------------------------- Grosseto: Stamattina una donna di 76 anni è stata trovata morta all'interno di una abitazione di proprietà della sua famiglia nella frazione Istia d'Ombrone alle porte della città di Grosseto. Sul corpo sembrerebbero stati trovati segni compatibili con una morte violenta.

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri, coordinati dalla Procura di Grosseto, che visti i segni sul corpo della vittima non escludono possa trattarsi di omicidio.





