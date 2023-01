Anva Confesercenti incontra l'assessore regionale Marras

Grosseto: Si è svolta ieri l'iniziativa di Anva Confesercenti Siena e Grosseto sul commercio ambulante, inserita in una serie di iniziative portate in tutte le provincie della Toscana.

“Insieme a Confesercenti Siena abbiamo organizzato questo momento di confronto con l'assessore Leonardo Marras per ragionare di mercati, riqualificazione e futuro del commercio ambulante - afferma Marco Di Giacopo, coordinatore Assoterziario per Confesercenti Grosseto -. Adesso, buttata alle spalle la pandemia, è il momento di lavorare per tornare ad avere un commercio su aree pubbliche forte, florido e riqualificato.”

Il momento ha portato ad un confronto franco oltre che con l'assessore, anche con Gianluca Naldoni (responsabile commercio Confesercenti Toscana) e con Maurizio Innocenti, il presidente nazionale di categoria. “Si devono verificare più frequentemente appuntamenti di questo genere: il futuro ed il mantenimento della categoria si ottiene solo attraverso l'innovazione e l'ammodernamento della nostra professione - aggiunge Simone Zippilli, presidente Anva di Grosseto -. Il nostro lavoro non è statico per definizione; adesso dobbiamo adattarci e migliorare con le nuove tecnologie esistenti: ci aspettiamo che le istituzioni ci supportino e ci accompagnino sostenendoci in questo cambiamento”.