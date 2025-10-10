Antonio Giuseppe Costantino e l’incontro con il dottor Marco Melosi: "Animali e ambiente in primissimo piano. Sarà il mio impegno"

Livorno: Livorno negli ultimi 5 anni ha registrato +47% di presenze turistiche. Il capoluogo e la Costa degli Etruschi possono lavorare insieme per la promozione turistica.

Tutela degli animali e dell’ambiente in primissimo piano. Un impegno costante e continuo per Antonio Giuseppe Costantino, candidato alle elezioni regionali Per Giani Presidente nella lista Casa dei Riformisti, e per anni amministratore del Comune di Cecina.

Nella giornata di ieri si è svolto l’incontro con il dottor Marco Melosi, veterinario ed esperto, conosciuto e apprezzato a Cecina (e non solo) : “Negli anni in cui sono stato assessore all’ambiente del Comune di Cecina, ho portato avanti numerosi progetti per la tutela degli animali e dell’ambiente, appunto, e ho sempre avuto al mio fianco il dottor Melosi, che si è messo a disposizione in maniera volontaria e gratuita. Oggi che mi candido a livello regionale intendo proseguire con forza questo impegno”.

“Dal 2000, quindi da ben 25 anni, grazie a un progetto che definirei oggi ‘storico’ – prosegue Costantino - Cecina è Città per gli Animali. Siamo stati tra i primi, con me in qualità di assessore, ad aprire l’accesso ai cani nelle spiagge, individuando e dedicando con una delibera due aree, una a nord e una a sud, del nostro litorale. In quel momento non esistevano ancora le Bau Beach come le conosciamo oggi e in Italia siamo stati tra i primi a prendere questa decisione, aprendo di fatto la strada. Tantissimi sono stati inoltre i progetti di adozione, con il canile di Cecina”.

Di qui un impegno concreto per il futuro: “Accolgo e condivido volentieri l’idea del dottor Melosi ovvero quella di un supporto economico destinato agli anziani che si trovano in difficoltà per le spese veterinarie. Non sarebbe solo un contributo ma una forma di supporto sociale visto il ruolo fondamentale che gli animali di affezione mantengono nel quotidiano della popolazione anziana, tra solitudine e malattia. Sarà una delle prime proposte che porterò avanti in questo ambito”.