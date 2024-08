Antonfrancesco Vivarelli Colonna è il presidente del Coeso SdS

A votarlo sono stati tutti i sindaci e gli assessori rappresentanti dei Comuni presenti oggi. Nominata anche la giunta esecutiva, composta da nove membri.



Grosseto: È Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, il nuovo presidente del Coeso Società della Salute. A votarlo questa mattina sono stati tutti i sindaci e gli assessori presenti oggi, in rappresentanza dei Comuni, all’assemblea dei soci del Coeso, che si è tenuta all’auditorium dell’ospedale Misericordia di Grosseto.





Vivarelli Colonna, che ha guidato negli ultimi mesi il Coeso in qualità di vicepresidente, affiancato dalla sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi, ha accolto l’incarico con emozione. “Provo gioia, determinazione, consapevolezza. Abbiamo dimostrato da subito di sapere superare le barriere ideologiche per essere al servizio dei territori. Si tratta di un punto d'arrivo e allo stesso tempo di partenza. Sarà fondamentale dar vita a un nuovo patto, una sorta di connessione intelligente tra le forze private, il mondo del volontariato e dell’associazionismo e le istituzioni pubbliche”, dichiara il presidente Vivarelli Colonna. “Solo così sarà possibile rimodulare l’agire del Coeso in risposta ai reali bisogni delle persone. Occorre dunque aiutare chi rimane indietro e lasciare correre chi può farlo, convinti che il nuovo patto debba essere in grado di garantire entrambi gli aspetti attraverso atti e fatti concreti. La struttura dovrà essere rimodellata per dare risposte sempre più adeguate in termini di servizi, assistenza alle fragilità e alle marginalità. Allo stesso tempo dovremo essere i primi alleati di chi vuol progettare, investire e intraprendere. Abbiamo dovuto attendere qualche anno in più. Ma ora ci siamo: si parte. Lavoreremo al meglio. Per tutti”.

I sindaci dell’assemblea dei soci hanno votato anche la composizione della giunta esecutiva. È stato stabilito di procedere alla nomina di sette membri, in aggiunta al direttore generale dell’Asl Toscana sud est Antonio D’Urso e al sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna, membri di diritto dell’organo. Fanno parte della giunta i sindaci di Arcidosso Jacopo Marini, Castel del Piano Cinzia Pieraccini, Castiglione della Pescaia Elena Nappi, Follonica Matteo Buoncristiani, Massa Marittima Irene Marconi, Roccastrada Francesco Limatola, Scansano Maria Bice Ginesi.

Ed è proprio la nuova giunta esecutiva, che si è riunita al termine dell’assemblea dei soci, che ha nominato due vicepresidenti in rappresentanza delle ex zone sociosanitarie e dei comuni che ospitano due importanti presidi ospedalieri: saranno Cinzia Pieraccini ed Irene Marconi, infatti, ad affiancare Vivarelli Colonna.

“Con l’elezione del presidente Vivarelli Colonna e la nomina delle due vicepresidenti Marconi e Pieraccini – commenta Tania Barbi, direttrice del Coeso SdS – il Coeso si è sicuramente arricchito: le due vicepresidenti potranno meglio rappresentare i bisogni e il sentire delle zone dell’Amiata grossetana e delle Colline Metallifere. Inoltre, il recente periodo di transizione, che ha visto Vivarelli Colonna nel ruolo di vicepresidente ed Elena Nappi nel ruolo di vicaria, è stato caratterizzato da un clima fattivo e collaborativo; gli incontri di oggi sono un buon auspicio per il futuro”.