Antonella Bundu candidata di Toscana Rossa ha incontrato i cittadini di Santa Fiora

Santa Fiora: Presso la Sala del Popolo nel Comune di Santa Fiora la Candidata di Toscana Rossa Antonella Bundu ha incontrato non solo i cittadini di Santa Fiora ma tutto i cittadini che vivono nei paesi dell'Amiata. Ci sono stati una decina di interventi dove sono emersi i problemi del territorio che vanno dalla sanità ai trasporti, all'ambiente e il lavoro per la maggior parte precario e povero.

E' stato evidenziato il fatto che non ci sono alternative di lavoro per i giovani che sono costretti a lasciare i paesi montani non solo per raggiungere centri urbani più grandi ma anche emigrare all'estero in base agli studi per avere la possibilità di migliori carriere. Insomma come si dice abbiamo una fuga di cervelli.

Altro problema importante è poter aiutare gli emigranti presenti nel territorio Amiatino, nella integrazione, assistenza nel lavoro, consulenze per evitare di entrare nel circolo lavorativo sfruttato e non regolarizzato.

Si è anche parlato della Geotermia con i vari interventi pro e contro.

Antonella Bundu, ha chiuso quindi questo primo incontro, prendendo nota delle problematiche della zona dell'Amiata con promessa di nuovi incontri e augurandoci di raggiungere l'obiettivo.



