Antonella Biondi riconfermata alla guida della Fai Cisl Grosseto

Antonella Biondi è stata riconfermata come rappresentante territoriale della Fai Cisl, la federazione agricola ambientale industriale dell’organizzazione sindacale.

Grosseto: Venerdì 7 febbraio, infatti, si è tenuto il congresso territoriale che ha portato alla riconferma di Biondi; presente all’incontro Patrizio Giorni, segretario nazionale di Fai Cisl, Massimiliano Gori, segretario regionale di Fai Cisl e Simone Gobbi, segretario generale di Cisl Grosseto.

“Ringrazio tutti per la fiducia rinnovatami – dice Antonella Biondi, segretaria di Fai Cisl Grosseto -. L’obiettivo della federazione nei prossimi mesi sarà quello di rinnovare il modello di relazioni sindacali e contrattuali su basi ancora più partecipative, in linea con i principi della Cisl, e proseguire nel percorso di regionalizzazione avviato, che ha dato importanti risultati anche in termini di trasparenza e rapporti con la base associativa. È stato molto importante, nei mesi scorsi, l’investimento fatto in termini di risorse umane, che hanno permesso di rafforzare i rapporti con i lavoratori del territorio, seguendo le molte questioni aperte”.

Nella foto, da sinistra: Simone Gobbi, Massimiliano Gori, Patrizio Giorni e Antonella Biondi