Anteprime di Toscana: dal 13 al 20 febbraio 2026 torna la settimana di presentazione dei vini toscani

Si parte il 13 febbraio da Firenze con PrimAnteprima e poi una settimana alla scoperta dei territori

Firenze: È ufficiale: si svolgeranno dal 13 al 20 febbraio 2026 la Settimana delle Anteprime di Toscana, l’evento di presentazione delle nuove annate di vino delle principali denominazioni regionali promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con i Consorzi di tutela.

Si parte con il prologo, cioè PrimAnteprima, in programma a Firenze al mattino del 13 febbraio e poi si prosegue per tutta la settimana con la stampa di settore, oltre 200 giornalisti da tutto il mondo, che sarà portata alla scoperta della Toscana del vino con i numerosi appuntamenti promossi dai singoli Consorzi.

"Anche quest’anno, la Toscana si prepara ad accogliere il mondo con le Anteprime – ha detto la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi - un appuntamento ormai imprescindibile per la promozione internazionale del nostro vino e del nostro territorio. Dal 13 al 20 febbraio 2026, con il consueto prologo di PrimAnteprima a Firenze, torneremo a raccontare l’eccellenza delle denominazioni toscane, valorizzando il lavoro dei nostri produttori e la ricchezza delle nostre terre. Questa edizione si inserisce in una congiuntura non semplice: la stagione dei dazi sta imponendo nuove sfide al comparto vitivinicolo, mettendo a rischio la competitività delle nostre esportazioni. Per questo, iniziative come la Settimana delle Anteprime di Toscana assumono oggi un valore strategico ancora maggiore. Offrono una vetrina internazionale per oltre 200 giornalisti da tutto il mondo e rappresentano uno strumento concreto con cui la Regione, insieme ai Consorzi di tutela, sostiene l’intero sistema vino. La Toscana del vino non si ferma: continua a investire nella qualità, nell’identità, nell’innovazione e nell’apertura verso i mercati esteri. E lo fa partendo dalla sua tradizione, dalla forza delle sue denominazioni e dal racconto corale che ogni anno prende forma durante le Anteprime. Siamo pronti ad accogliere operatori, stampa e appassionati per una settimana che è, a tutti gli effetti, una celebrazione del nostro patrimonio agricolo, culturale e umano."

Il programma della Settimana delle Anteprime di Toscana 2026

L’avvio del programma sarà a Firenze il 13 febbraio mattina, con PrimAnteprima, l’evento a cura della Regione di presentazione della settimana dei vini toscani, con il racconto di visioni e progetti per la viticoltura toscana, l’analisi dei trend di mercato e degli investimenti, per proseguire con l’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano il 14 febbraio e rientro nel pomeriggio del 15 rientro a Firenze. fino a all’ora di pranzo del 15 febbraio sarà la volta dell’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano.

Lunedì 16 dal mattino e martedì 17 febbraio la Stazione Leopolda di Firenze ospiterà la Chianti Classico Collection, mercoledì 18 febbraio al Palazzo degli Affari, sempre a Firenze, sarà la volta dell’Anteprima de L’Altra Toscana con l’ampia panoramica dei vini dei numerosi territori rappresentati dall’associazione.

Giovedì 19 febbraio la Fortezza da Basso di Firenze accoglierà gli eventi di presentazione Chianti Lovers & Rosso Morellino. Si chiude venerdì 20 febbraio in Valdarno con l’evento Valdarno di Sopra Day.

Il programma completo e le informazioni per gli accrediti sono disponibili sul portale ufficiale https://www.anteprimetoscane.it