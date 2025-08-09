Antenna a Rispescia: il sindaco promette di cambiare il piano delle antenne

Grosseto: Si è svolto ieri l’incontro ufficiale tra il Comitato per lo Sviluppo Sostenibile di Rispescia, rappresentato da Carmine Caracciolo e Diego Nicoletti, e il sindaco di Grosseto, alla presenza dei consiglieri comunali Gabbrielli e Pizzuti, dell’assessora Erika Vanelli e dei dirigenti comunali competenti.

“Dopo aver illustrato nel dettaglio i fatti e i presunti vizi relativi all’autorizzazione dell’antenna 5G a ridosso del centro abitato – dicono dal Comitato per lo Sviluppo Sostenibile di Rispescia - i rappresentanti del Comitato hanno ribattuto punto su punto alle argomentazioni dei tecnici comunali, giudicate deboli e fuorvianti. Nel corso del confronto, tutti i presenti hanno riconosciuto che l’attuale Piano comunale delle antenne sfavorisce Rispescia e la lascia indifesa rispetto a nuove installazioni. In particolare, la cartografia è stata fortemente pregiudicata dai vincoli paesaggistici dell’area contigua del Parco della Maremma, che di fatto hanno invitato i gestori a localizzare le installazioni a ridosso del centro abitato.

«Nel corso dell’incontro abbiamo appreso che il gestore avrebbe anche pensato a installare l’antenna vicino alla scuola. Solo per un suo scrupolo ha proceduto in altro loco, perché il piano e le mappe comunali glielo avrebbero permesso» ha dichiarato il presidente del Comitato, Carmine Caracciolo. Il sindaco, pur condividendo le preoccupazioni espresse, ha dichiarato di non poter procedere alla sospensione dei lavori vista l’avanzata realizzazione dell’opera. Tuttavia, si è impegnato formalmente a modificare il piano delle antenne, ammettendo così — seppur indirettamente — l’esistenza di una grave criticità nella pianificazione vigente. Come prevedibile, l’unica strada immediatamente percorribile resta quella del ricorso al TAR, già deliberato dall’assemblea del Comitato”, termina la nota.



