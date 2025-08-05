Antenna 5G a Rispescia: il Comitato incarica il professor Alessandro Biamonte

Si avvicina la resa dei conti tra i residenti di Rispescia e il Comune di Grosseto, responsabile dell'autorizzazione concessa per l’installazione di un'antenna 5G a ridosso del centro abitato della frazione.

Rispescia: Nonostante gli incontri tenuti nelle scorse settimane con l'assessora Erika Vanelli e con i dirigenti del suo settore, non sono state fornite risposte soddisfacenti. Le richieste dei residenti sono rimaste inascoltate, nonostante sia stato evidenziato un rilevante numero di errori e incongruenze nel piano comunale degli impianti di radiocomunicazione, nonché una preoccupante assenza di coinvolgimento della popolazione nelle scelte urbanistiche. L’assemblea del Comitato, tenutasi ieri sera, ha dunque approvato con estrema decisione e fermezza la strategia proposta dal direttivo e dal presidente Carmine Caracciolo, dando pieno mandato ad agire attraverso tutte le azioni legali necessarie per contrastare questa decisione. In particolare, l'assemblea ha deciso di affidare l’incarico di rappresentanza legale all'avvocato Alessandro Biamonte, docente universitario e professionista di riconosciuta eccellenza a livello nazionale nel campo del diritto amministrativo e delle materie giuspubblicistiche, con studi a Napoli, Roma e Milano. Per garantire la massima trasparenza nella gestione economica dell’iniziativa, è stata inoltre deliberata l'apertura di un apposito conto bancario intestato al Comitato, dove verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla causa legale. Ciascun promotore presente ha sottoscritto formalmente un impegno economico procederà al versamento della quota personale non appena si sarà proceduto alla registrazione formale del Comitato presso l'Agenzia delle Entrate.

«Le vie legali si rendono necessarie quando chi dovrebbe rappresentare gli interessi dei cittadini preferisce girarsi dall'altra parte, facendo spallucce di fronte alle proprie gravi disattenzioni.» ha dichiarato il presidente Carmine Caracciolo. «Se qualcuno avesse avuto dubbi sulla nostra determinazione ieri sera ha potuto constatare un’energia incredibile e una sincera volontà collettiva di lottare fino in fondo per ottenere ciò che ci spetta: dignità e giustizia per Rispescia.» Il Comitato è deciso ad allargare il fronte della partecipazione e sarà presente con una sua colorata delegazione a Festambiente, per invitare tutta la comunità a sostenere con forza le prossime tappe di questa importante battaglia per il territorio.